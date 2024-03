Dune – Parte Due corre dritto verso le prime posizioni in tutto il mondo. Il film di Denis Villeneuve è al primo posto al BOX OFFICE ITALIA con con altri 754 mila euro raccolti questa domenica porta al totale dopo due settimane di 6.743.723 milioni di euro e oltre 830 mila presenze.

Dune – Parte Due ha continuato a registrare ottime performance durante la sua seconda settimana anche nelle sale USA e, dopo aver incassato 157 milioni di dollari in patria e altri 210 milioni di dollari in oltre 70 mercati esteri, si sta avvicinando ai 380 milioni di dollari in tutto il mondo.

Con un budget di produzione di 190 milioni di dollari (senza contare i costi pubblicitari, ecc.), il sequel fantascientifico di Denis Villeneuve dovrà incassare circa 500 milioni di dollari a livello globale per raggiungere il pareggio. Allo stato attuale, si prevede che il film incasserà almeno 700 milioni di dollari al termine della sua corsa nelle sale.

Anche se un posto nel club del miliardo di dollari è improbabile, questo sarebbe un risultato piuttosto impressionante nell’attuale clima post-pandemico e garantirebbe a Denis Villeneuve l’opportunità di completare la sua trilogia con il previsto adattamento di Dune: Parte Tre che dovrebbe intitolarsi Messiah.

“Dune è senza dubbio la grande saga di fantascienza dei nostri tempi (assieme ad Avatar di James Cameron)“. abbiamo detto nella nostra recensione “Lo è per le ambizioni che Villeneuve dimostra nelle sue idee di messa in scena; per la sua ostinata fedeltà al romanzo di Herbert; per la sua ricerca dell’elemento materiale accanto all’effetto speciale in CGI; per il suo pretendere il meglio dal comparto del sonoro, della scenografia, della fotografia e da ogni altro aspetto tecnico; per il suo dimostrare i forti richiami al presente di un racconto composto ormai circa sessant’anni fa; ma soprattutto per il suo essere un’opera con precisi intenti autoriali rivolta però ad un pubblico di massa“.

Cosa aspettarsi da Dune: Parte Tre ?

Cosa questo significhi per Dune: Parte Tre resta ovviamente da vedere, ma non possiamo pensare che Chani accetti la sua posizione di concubina/”spalla” di Paul come fa nel libro.

Le recensioni stellari di Dune 2 sono sicuramente in grado di attirare più persone nelle sale, e il film è ora “certificato fresco” su Rotten Tomatoes con un impressionante 95% di critica e pubblico.