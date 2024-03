James Gunn ha pubblicato su Threads alcuni aggiornamenti sulla seconda stagione di Peacemaker, e alcune domande dei fan hanno portato ad alcune intriganti rivelazioni.

James Gunn ha inizialmente parlato di Jennifer Holland (Emilia Harcourt) dicendo che le riprese inizieranno quest’estate, confermando che ha effettivamente intenzione di girare la seconda stagione di Peacemaker e Superman nello stesso periodo.

“La fonte è piuttosto incerta, ma è vero“, ha esordito James Gunn. “John Cena ha condiviso questa notizia su Howard Stern la scorsa settimana. Per rispondere alle vostre domande successive: sì, gireremo Superman e Peacemaker contemporaneamente; sì, ho scritto tutti gli episodi; ma no, nell’interesse di far uscire lo show non potrò dirigerli tutti (solo alcuni); e sì, Waller è ancora in corso e Jeremy e Christal sono duramente al lavoro per scrivere grandi cose, ma il programma è stato influenzato dagli scioperi, quindi verrà dopo Peacemaker“.

Quando Gunn ha assunto l’incarico di co-CEO dei DC Studios insieme a Peter Safran, sembrava abbastanza ovvio che la seconda stagione di Peacemaker sarebbe stata parte del nuovo DCU, e mentre questo è il caso, la prima stagione non lo è!

Non sappiamo con certezza il motivo (probabilmente la Justice League che appare nel finale della S1 ha qualcosa a che fare con questo), ma, per quanto ne sappiamo, questa è la prima volta che due stagioni della stessa serie esisteranno in continuità diverse.

James Gunn ha anche rivelato che la seconda stagione di Peacemaker sarà ambientata dopo gli eventi di Superman e che il reboot “avrà un impatto” sulla serie Max. Questo significa che possiamo aspettarci di vedere alcuni personaggi di Peacemaker apparire in Superman? Non necessariamente, ma in fondo è a questo che servono le scene post-credits!

Cosa sappiamo sul nuovo Superman?

“Superman racconta la storia del viaggio di Superman per conciliare la sua eredità kryptoniana con la sua educazione umana come Clark Kent di Smallville, Kansas“, si legge nella sinossi ufficiale del film. “È l’incarnazione della verità, della giustizia e dello stile americano, guidato dalla gentilezza umana in un mondo che vede la gentilezza come antiquata.” Il film uscirà al cinema l’11 luglio 2025.

Superman avrà come protagonisti anche Rachel Brosnahan nel ruolo di Lois Lane e Nicholas Hoult in quello di Lex Luthor, oltre a Isabela Merced nel ruolo di Hawkgirl, Edi Gathegi in quello di Mister Terrific, Nathan Fillion in quello della Lanterna Verde Guy Gardner e Anthony Carrigan in quello di Metamorpho.

Più recentemente, Sara Sampaio ha firmato per interpretare l’assistente/amante di Lex, Eve Teschmacher, e Skyler Gisondo è stato scritturato per il ruolo di Jimmy Olsen.Sono attesi anche i membri della squadra di antieroi The Authority e María Gabriela de Faría (Animal Control) è stata scritturata per il ruolo di Angela Spica/The Engineer. Si dice anche che la Supergirl di Milly Alcock farà il suo debutto prima del suo film su Supergirl: Woman of Tomorrow, ma non è ancora stato confermato.