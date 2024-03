5 L’ascesa di Paul a Imperatore e la Guerra Santa saranno alla base di Dune – Parte Tre



Alla fine di Dune: Parte Due, Paul sale al potere con l’aiuto dei Fremen, che ora combattono per lui contro l’imperatore Shaddam IV e le Grandi Case. Tuttavia, queste ultime non accettano l’ascesa di Paul, ma egli è ben disposto a combattere contro di loro. Il finale allude dunque alla Guerra Santa che si verificherà in Dune – Parte Tre, che nei romanzi porta poi Paul ad ottenere effettivamente il titolo di imperatore. Ci sono poi molte visioni che Paul ha nel corso di Dune – Parte Due, e molte di esse anticipano l’imminente guerra che si scatenerà, con lui in veste di messia, e le conseguenze che ne deriveranno. Mentre le Grandi Case saranno dunque costrette a sottomettersi a Paul, il suo crescente potere causerà tensioni che si ripercuoteranno sul suo futuro come imperatore.