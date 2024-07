Inside Out 2 è il primo film dell’anno a superare il miliardo di dollari al box office mondiale

Alla vigilia di luglio, un film del 2024 si è finalmente unito al club del miliardo. Inside Out 2 della Disney/Pixar ha aperto alla grande quando è arrivato nelle sale il 14 giugno e nelle ultime due settimane si è comportato costantemente bene. Ora, il sequel animato acclamato dalla critica è diventato ufficialmente il primo film del 2024 a superare il traguardo di 1 miliardo di dollari al box office globale.

Dopo 19 giorni di uscita, Inside Out 2 ha incassato 469,3 milioni di dollari in Nord America e 545,5 milioni di dollari a livello internazionale, per un totale mondiale di 1,015 miliardi di dollari. Il film è diventato uno degli 11 film d’animazione della storia a superare questo traguardo (otto dei quali sono titoli Disney) ed è il più veloce a farlo.

Questi numeri sono molto incoraggianti per le sale cinematografiche, poiché questo livello di mega-blockbuster è diventato una rarità dopo la pandemia. È anche una buona notizia per la Pixar, visto che negli ultimi anni l’amato studio ha faticato al botteghino e che film come Turning Red, Soul e Luca sono stati inviati direttamente al servizio di streaming Disney+.

Il regista diInside Out e capo della Pixar, Pete Docter, ha sottolineato in precedenza che la strategia dell’era COVID ha “addestrato” il pubblico a guardare i film a casa, il che spiega, secondo lui, la scarsa performance (almeno in termini comparativi) di Lightyear del 2022 e Elemental del 2023. Le date di debutto del film in digitale e in streaming non sono ancora state annunciate.

“A nome dei proprietari di sale cinematografiche di tutto il Paese e di tutto il mondo, vogliamo congratularci con Inside Out 2 della Disney per aver incassato un miliardo di dollari più velocemente di qualsiasi altro film d’animazione della storia”, ha dichiarato Michael O’Leary, presidente e amministratore delegato della National Association of Theatre Owners. “Lo straordinario successo globale del film dimostra ancora una volta che il pubblico di tutto il mondo risponde ai film avvincenti e divertenti e che vuole goderseli sul grande schermo”.

Disney – Pixar Inside Out 2 torna nella mente dell’adolescente Riley proprio mentre il quartier generale viene improvvisamente demolito per far posto a qualcosa di completamente inaspettato: nuove emozioni! Gioia, Tristezza, Rabbia, Paura e Disgusto, che da tempo gestiscono un’operazione di successo, non sanno come comportarsi quando arriva Ansia. E sembra che non sia sola.

Maya Hawke presta la voce ad Ansia, mentre Amy Poehler è la voce di Gioia. Il cast vocale comprende anche Lewis Black, Phyllis Smith, Tony Hale e Liza Lapira. Diretto da Kelsey Mann e prodotto da Mark Nielsen.