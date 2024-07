Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Il Castello Dell’ Infinito arriverà al cinema

Mentre va in onda oggi l’episodio finale dell’arco Hashira Training di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, Crunchyroll, la casa per eccellenza degli anime in tutto il mondo, ha annunciato di aver acquisito l’attesissimo Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Il Castello Dell’ Infinito, che arriverà in esclusiva nelle sale cinematografiche di tutto il mondo come un’epica trilogia di film.

I tre film saranno distribuiti da Crunchyroll e Sony Pictures Entertainment in tutto il mondo, esclusi alcuni territori asiatici selezionati tra cui il Giappone. Non c’è ancora una data ufficiale di uscita. L’evento cinematografico in tre parti rappresenta l’arco finale e il culmine della popolarissima e pluripremiata serie anime shonen.

“Demon Slayer è stato un franchise fenomenale e noi di Crunchyroll siamo felici di averne fatto parte fin dall’inizio“, ha dichiarato Rahul Purini, Presidente di Crunchyroll. “Crunchyroll è entusiasta di poter portare questa trilogia di film ai fan, sul grande schermo, e promette di essere uno degli eventi culturali pop veramente epici del nostro tempo quando arriverà nelle sale“.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è basato sulla serie manga di Koyoharu Gotoge pubblicata sotto SHUEISHA’s JUMP COMICS, che consta di 23 volumi e oltre 150 milioni di copie in pubblicazione. Il franchise ha conquistato l’ammirazione di milioni di fan in tutto il mondo dal suo debutto nel 2018. La storia inizia quando Tanjiro Kamado, un ragazzo la cui famiglia è stata uccisa da un demone, si unisce al Demon Slayer Corps per far tornare umana la sorella minore Nezuko dopo che questa è stata trasformata in un demone.