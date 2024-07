George Clooney è in trattative per un ruolo nel MCU?

George Clooney, star di Batman e Robin, ha fatto una breve apparizione nel ruolo di Bruce Wayne in The Flash, ma l’attore ha chiarito che si è trattato di un “one and done” e che non ha alcun interesse a riprendere il ruolo.

Sebbene alcuni fan siano stati felici di rivedere George Clooney nei panni dell’iconico eroe della DC Comics, la scena – così come il film stesso – si è rivelata molto controversa, e in generale si è pensato che l’attore fosse stato riportato in scena per poco più di una rapida gag visiva.

A parte questo cameo, l’attore candidato all’Oscar ha evitato i film sui supereroi dopo il tanto criticato Batman di Joel Schumacher, ma ha già detto che non escluderebbe necessariamente di interpretare un altro personaggio dei fumetti se la sceneggiatura fosse di qualità.

Ora, lo scoop MTTSH sostiene che George Clooneyy è in trattativa con i Marvel Studios per un ruolo non rivelato.

George Clooney ha 63 anni e, anche se non li dimostra e potrebbe cavarsela con un ruolo più giovane, questo restringe almeno in parte i personaggi per i quali potrebbe essere in lizza. Al momento, la teoria più diffusa sembra essere quella di una variante multiversale di Nick Fury, che potrebbe sicuramente essere introdotta in Avengers: Secret Wars.

Si ipotizza anche che potrebbe interpretare il Dottor Destino nei Fantastici Quattro. Se Clooney è in trattative per un ruolo nel MCU, quale personaggio vorreste vedergli interpretare?

Dove abbiamo visto di recente George Clooney?

“Diretto da Andy Muschietti, The Flash vede Barry Allen viaggiare nel tempo per cambiare gli eventi del passato. Ma quando il suo tentativo di salvare la sua famiglia altera inavvertitamente il futuro, Barry rimane intrappolato in una realtà in cui il Generale Zod è tornato, minacciando l’annientamento, e non ci sono Super Eroi che possano aiutarlo. A meno che Barry non riesca a far uscire dalla pensione un Batman molto diverso e a salvare un kryptoniano imprigionato… anche se non quello che sta cercando.

In definitiva, per salvare il mondo in cui si trova e tornare al futuro che conosce, l’unica speranza di Barry è correre per la sua vita. Ma il sacrificio finale sarà sufficiente a resettare l’universo?”.

The Flash è prodotto da Barbara Muschietti e Michael Disco, con una sceneggiatura di Christina Hodson e una storia di John Francis Daley & Jonathan Goldstein e Joby Harold, basata sui personaggi della DC. Warner Bros. Pictures presenta una produzione Double Dream/a Disco Factory di un film di Andy Muschietti.