Netflix modifica l’offerta alla Warner Bros dopo la causa intentata dalla Paramount

Netflix ha appena alzato la posta in gioco modificando la propria offerta per l’acquisizione di Warner Bros. Discovery e delle sue proprietà, dopo i continui tentativi ostili di Paramount di ostacolare la fusione. Netflix e WBD hanno infatti annunciato di aver modificato il loro accordo originale per l’acquisizione della Warner Bros. e delle sue attività da parte di Netflix e che ora offriranno una transazione interamente in contanti di 27,75 dollari per azione, che equivale comunque alla somma originale di 82,7 miliardi di dollari di valore aziendale.

Questo improvviso cambiamento è un tentativo di fermare gli sforzi della Paramount e impedire al suo amministratore delegato e presidente, David Ellison, di fare ulteriori offerte, nonché di garantire che l’accordo proceda più rapidamente.

David Zaslav, CEO e presidente di Warner Bros. Discovery, ha affermato: “L’accordo di fusione rivisto odierno ci avvicina ancora di più alla combinazione di due delle più grandi società di storytelling al mondo e, con esso, a un numero ancora maggiore di persone che potranno godersi l’intrattenimento che amano di più. Unendoci a Netflix, combineremo le storie che Warner Bros. ha raccontato e che hanno catturato l’attenzione del mondo per più di un secolo e garantiremo che il pubblico continui a goderne per le generazioni a venire”.

Ted Sarandos, co-amministratore delegato di Netflix, ha poi aggiunto: “Insieme, Netflix e Warner Bros. offriranno una scelta più ampia e un valore maggiore al pubblico di tutto il mondo, migliorando l’accesso a programmi televisivi e film di livello mondiale sia a casa che al cinema. L’acquisizione amplierà inoltre in modo significativo la capacità produttiva degli Stati Uniti e gli investimenti in programmi originali, favorendo la creazione di posti di lavoro e la crescita a lungo termine del settore”.

La dichiarazione fornita da Netflix e WBD assicura che l’offerta modificata offre un valore maggiore, maggiore certezza e un percorso più rapido verso il voto degli azionisti, previsto per aprile 2026. La modifica dell’accordo di Netflix arriva dopo che Ellison della Paramount ha intentato una causa che richiederebbe a Netflix e WBD di rivelare completamente i meccanismi interni della loro proposta, che il team di Ellison ha definito “illegale”.

Al momento della stesura di questo articolo, Paramount non ha ancora risposto alla modifica dell’accordo da parte di Netflix. Tuttavia, visti gli sviluppi degli ultimi mesi, sarà solo questione di tempo prima che Ellison e il suo team rispondano o intraprendano azioni di ritorsione contro il fronte unito di WBD e Netflix.

