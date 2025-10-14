Apple entra in una nuova era con il silenzioso rebranding del servizio di streaming

Apple ha silenziosamente rinominato il suo servizio di streaming mentre lo streamer entra in una nuova era. Apple TV+ è stato lanciato nel 2019 in un momento in cui diverse società multimediali stavano creando i propri streamer e cercavano di diventare il nuovo Netflix. Disney+ ha debuttato 11 giorni dopo. HBO Max della Warner Bros. e Peacock della NBCUniversal hanno seguito l’esempio nel 2020.

Lo streamer ha annunciato oggi che eliminerà il “+” dal suo nome e d’ora in poi si chiamerà semplicemente Apple TV. In una dichiarazione, Apple ha citato questa mossa come rappresentativa della sua “nuova identità vivace”, in vista del futuro dell’azienda.

Questo annuncio è arrivato lo stesso giorno in cui è stata annunciata la data di uscita del 12 dicembre per il debutto di F1: The Movie sul servizio di streaming, dopo il successo nelle sale cinematografiche. Leggi qui sotto la dichiarazione completa di Apple sul cambiamento:

Apple TV+ è ora semplicemente Apple TV, con una nuova identità vivace. In vista del suo debutto globale in streaming su Apple TV, il film continua ad essere disponibile per l’acquisto sulle piattaforme digitali partecipanti, tra cui l’app Apple TV, Amazon Prime Video, Fandango at Home e altre.

Sebbene Apple TV non abbia quasi tanti contenuti quanto altri servizi di streaming come Netflix e Disney+, è uno streamer che privilegia la qualità alla quantità.

The Morning Show, Severance, Ted Lasso, The Studio, CODA e molti altri hanno vinto importanti premi a Hollywood, con Severance e The Studio che hanno appena vinto diversi riconoscimenti agli Emmy Awards a settembre. CODA ha vinto il premio come miglior film agli Academy Awards nel 2022.

Nonostante questi riconoscimenti, il cambio di nome di Apple TV arriva in un momento di incertezza nell’era dello streaming. Gli aumenti di prezzo per tutti i principali servizi di streaming come Apple vengono attuati a destra e a manca, il che causa sempre grande frustrazione tra gli abbonati che temono che guardare la TV al giorno d’oggi stia diventando costoso quanto avere un abbonamento via cavo tradizionale.

Ad aumentare l’incertezza è il fatto che alcuni servizi di streaming si stanno fondendo o chiudendo, tra cui Hulu che è stato incorporato in Disney+. Warner Bros. ha tentato di fondere HBO Max e Discovery+, anche se quest’ultimo esiste ancora come servizio a sé stante.

A proposito, HBO Max ha subito diversi cambi di nome, prima abbandonando “HBO” e chiamandosi Max, poi ripristinando il nome riconoscibile.

Con la fusione delle principali società di media, il futuro dei loro servizi di streaming è incerto. Ci sono notizie secondo cui Paramount vorrebbe acquistare Warner Bros. Discovery. Se ciò dovesse avvenire, i dirigenti dovrebbero decidere se fondere HBO Max e Paramount+ in un unico servizio di streaming o mantenerli separati.

Apple non sta subendo una fusione, quindi si trova in una situazione diversa rispetto ad alcuni dei suoi concorrenti. Tuttavia, eliminare il “+” dal nome del suo servizio di streaming potrebbe creare una nuova confusione. Dopotutto, Apple ha già un dispositivo di streaming, simile a Roku e Fire Stick di Amazon, chiamato Apple TV.

In futuro, ogni volta che Apple menzionerà Apple TV nei comunicati stampa e negli annunci, alcuni consumatori potrebbero confondersi sul fatto che si riferiscano al dispositivo multimediale o al servizio di streaming.

Il simbolo più è diventato sinonimo di streamer, tra cui Disney+, Paramount+ e Discovery+. Hulu aveva una versione del suo streamer chiamata Hulu Plus per differenziarla dalla versione gratuita, anche se in seguito è stata rinominata semplicemente Hulu quando è diventata un servizio solo a pagamento.

È un nuovo giorno per Apple. Con un nome più semplice, si spera che Apple TV possa continuare a produrre contenuti di qualità e aggiudicarsi molti altri premi negli anni a venire.