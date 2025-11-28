HomeCinema News2025The Strangers: Capitolo 3, il primo teaser trailer del film!
The Strangers: Capitolo 3, il primo teaser trailer del film!

Il teaser di The Strangers: Capitolo 3 sembra rivelare una nuova sostituta di Pin-Up Girl nell’ultimo capitolo della trilogia horror di prossima uscita. Il terzo e ultimo capitolo della trilogia è stato preparato alla fine di The Strangers: Capitolo 2, quando Maya (Madelaine Petsch) ha ucciso Shelly, altrimenti nota come Pin-Up Girl (Ema Horvath). Questo getta le basi per il nuovo e conclusivo film.

Ora, Lionsgate ha dunque pubblicato un teaser di The Strangers: Capitolo 3, che accenna alla prossima Pin-Up Girl mentre Maya continua a essere presa di mira sia da Scarecrow che da Dollface. Il teaser la mostra in una serie di luoghi isolati, con il volto insanguinato. Una voce fuori campo riproduce una conversazione tra lei e lo sceriffo Rotter (Richard Brake) in macchina.

Il teaser prosegue con gli Strangers che continuano a rapire e tormentare varie vittime. Questo include un accenno al fatto che qualcuno di nuovo, apparentemente Maya, sta per raccogliere il mantello di Pin-Up Girl. Tuttavia, il breve trailer mantiene vivo il mistero. Si conclude confermando che The Strangers: Capitolo 3 uscirà nelle sale il 6 febbraio 2026.

Sebbene tutti i film della serie The Strangers seguano una formula simile, questa trilogia in particolare ha cercato di approfondire e spiegare le origini e le motivazioni del gruppo. Ciò include in particolare la Pin-Up Girl nel secondo capitolo, che si è rivelata essere una cameriera al Carol’s Diner nella contea di Venus. Tuttavia, la sua morte non fermerà il gruppo dalla sua serie di omicidi.

Come indicato nel trailer e nella scena post-crediti di The Strangers: Capitolo 2, Maya sta cercando di fuggire dalla contea di Venus a piedi, non fidandosi più della città dopo tutto quello che è successo. Tuttavia, la scena indica anche che potrebbe indossare la maschera di Pin-Up Girl. Come questo avverrà e se sarà per sopravvivere o per un motivo diverso rimane attualmente poco chiaro.

Ciò che sembra certo, tuttavia, è che l’ultimo capitolo della trilogia slasher presenterà una serie di colpi di scena, potenzialmente anche per quanto riguarda le alleanze della protagonista. Questo potrebbe rendere l’atto finale avvincente, soprattutto se lei prenderà il posto dell’assassino che ha ucciso nel film precedente. Ciò aggiungerebbe ulteriore stranezza alle dinamiche del gruppo di malvagi.

La domanda più importante è se The Strangers: Capitolo 3 riuscirà a ribaltare l’accoglienza negativa della critica riservata ai primi due film. Dato che il film sembra offrire un colpo di scena coinvolgente sull’identità di Pin-Up Girl, potrebbe essere il gran finale di cui questa trilogia ha bisogno per ribaltare la situazione. In ogni caso, le idee sono un nuovo culmine della storia della serie slasher.

The Strangers: Capitolo 3 arriverà nelle sale il 6 febbraio 2026.

