Boots – Stagione 2: il futuro affrontato dalla star Miles Heizer

Di Redazione

-

Boots serie tv

Miles Heizer, che interpreta Cameron Cope in Boots, ha parlato del futuro della serie di successo e delle possibili trame che potrebbero essere sviluppate in futuro. Boots ha debuttato su Netflix con recensioni estremamente positive e un punteggio del 92% su Rotten Tomatoes.

La serie, basata sul libro di memorie The Pink Marine di Greg Cope White, racconta la storia di un giovane gay che si arruola nell’esercito in un periodo in cui era illegale per la comunità LGBTQ+ farlo.

Sebbene Boots non sia ancora stato rinnovato, Heizer è ottimista. Durante un’intervista con Variety, l’attore ha riconosciuto che ci sono ancora molte storie da raccontare, tra cui altre “esperienze diverse” di Greg e l’attuazione e l’abrogazione della politica Don’t Ask, Don’t Tell. Heizer ha ammesso che continuerebbe a girare Boots per 10 stagioni se Netflix desse il via libera. Ecco i suoi commenti:

Ci sono molte storie da raccontare, dalle diverse esperienze di Greg nei Marines al Don’t Ask, Don’t Tell fino alla sua abrogazione. Lo farei per 10 stagioni se ci lasciassero.

Le politiche relative alle persone LGBTQ+ che prestano servizio nell’esercito degli Stati Uniti sono cambiate enormemente nel corso degli anni, a seconda di chi è al potere. Bill Clinton ha promulgato il Don’t Ask, Don’t Tell a metà degli anni ’90.

Considerando che la politica consentiva alle persone LGBTQ+ di prestare servizio militare senza rivelare il proprio orientamento sessuale, il DADT avrebbe dovuto fungere da compromesso tra liberali e conservatori, anche se Clinton ha poi ammesso che si è trattato di un grave errore. Il Don’t Ask, Don’t Tell è stato poi abrogato nel 2011 sotto la presidenza di Barack Obama.

Durante il secondo mandato presidenziale di Donald Trump, la comunità transgender è attualmente bandita dal servizio militare dopo che Joe Biden ha revocato la politica anti-trans del primo mandato di Trump.

Questa storia reale del Don’t Ask, Don’t Tell e di politiche anti-LGBTQ+ simili significa che ci sono molte storie che potrebbero fungere da spina dorsale per le future stagioni di Bones, come ha indicato Heizer.

L’attore ha riconosciuto che lui e il resto del Boots cast della prima stagione, che include Max Parker, Vera Farmiga, Cedrick Cooper e Ana Ayora, non si sono resi conto durante le riprese di quanto lo show sarebbe stato “rilevante”, nonostante fosse ambientato negli anni ’90, cosa che lui ha definito “sconvolgente”:

Quando abbiamo iniziato le riprese [nel 2023], non credo che avessimo intenzione di trasmettere un messaggio così rilevante per l’attualità. Ma poi, naturalmente, mentre lo stavamo realizzando, tutte queste cose hanno cominciato ad accadere. È molto interessante che “Boots” metta in luce ciò che sta realmente accadendo ora, anche se la serie è ambientata nel 1990. È sconvolgente.

L’Iraq invase il Kuwait nel 1990, un momento storico menzionato nel finale della prima stagione di Boots dopo che le nuove reclute avevano completato l’addestramento; l’episodio si concludeva con Cameron e Ray McAffey, interpretato da Liam Oh, che si preparavano ad affrontare un futuro incerto. Siamo quattro anni prima del Don’t Ask, Don’t Tell, quindi ci sono ancora altre trame che possono essere esplorate fino ad allora.

In un’epoca in cui servizi di streaming come Netflix non esitano a cancellare le serie, non c’è alcuna garanzia che Boots finirà per essere una serie di lunga durata. Un modo per aggirare questo ostacolo è quello di fare un salto in avanti nel tempo, in modo che Boots possa incentrare una stagione su Don’t Ask, Don’t Tell il prima possibile.

Se Boots verrà rinnovato, non c’è dubbio che i produttori, gli sceneggiatori e il cast continueranno a presentare storie avvincenti, importanti e rilevanti che devono essere raccontate.

ALTRE STORIE

