DC condivide il suo audace piano per salvare Superman dal pubblico dominio

Il conto alla rovescia è iniziato per i fan di Superman, con l’Uomo d’Acciaio che entrerà ufficialmente nel pubblico dominio nel 2034. Ma anche se ciò significa che chiunque potrà creare un fumetto, una serie TV, un film o un videogioco su Superman, la DC sottolinea un unico vantaggio che avrà rispetto alla concorrenza futura.

Non è un argomento facile da sostenere, dato che l’esclusiva proprietà della DC sul supereroe più iconico (e prezioso) del mondo sta per scadere. Parlando del futuro della DC durante il NYCC 2025 (tramite PopVerse), il presidente, editore e direttore creativo della DC Jim Lee ha affrontato l’argomento scottante:

“Sì, i personaggi entreranno nel pubblico dominio. Sta già accadendo. Abbiamo tutti visto queste inquietanti imitazioni di Topolino che circolano online. Ma ecco la verità: il personaggio non è la magia. La magia è la narrazione. La magia è la costruzione del mondo. Possedere Superman non è la stessa cosa che capire Superman, sapere come si muove, come parla, cosa rappresenta.

Chiunque può disegnare un mantello. Chiunque può scrivere di un eroe. È così da quando esistono i fumetti, e si chiama fan fiction. Non c’è niente di male nella fan fiction. Dimostra quanto profondamente questi personaggi vivano dentro tutti noi. Ma Superman è perfetto solo quando è nell’universo DC, il nostro universo, il nostro mito. È questo che resiste. È questo che ci porterà nel prossimo secolo”.

Non è un argomento facile da sostenere per nessuno, ma Lee offre una posizione chiara da parte di chi presto non sarà più il proprietario di Superman. Anche se Superman diventerà di dominio pubblico, l’universo a cui “appartiene veramente” non lo sarà.

Quando Superman diventerà di dominio pubblico, la DC continuerà a credere di avere l’unica versione “giusta”

La chiave di Superman è tutto tranne il nome del personaggio, sostiene la DC

Indipendentemente dal vostro punto di vista, il momento in cui la DC perderà il copyright su Superman e Batman cambierà per sempre il settore, trasformando (come minimo) la cultura pop. In qualità di volto del marchio e dell’azienda, Jim Lee non avrebbe mai potuto dare una risposta allarmata, estrema o preoccupata al modo in cui la DC vedeva la questione.

Detto questo, Lee sottolinea un aspetto spesso trascurato da chi sogna immediatamente che Superman entri a far parte dell’universo Marvel o che qualcuno dia il via libera a un film alternativo su Superman. Anche se ci fosse un’esplosione di prodotti e intrattenimento non DC dedicati a Superman, la serie di fumetti e film Superman della DC continuerebbe come previsto.

È lecito aspettarsi che, una volta che altri editori di fumetti o studi cinematografici inizieranno i propri adattamenti (dato che “chiunque può disegnare un mantello”), i consumatori continueranno a considerare la versione DC come il Superman “vero, reale, canonico o principale”. Come Lee ricorda agli scettici, quella sarà ancora l’unica versione che esiste realmente all’interno del più ampio universo della Justice League che i fan si aspettano.

Alcuni non saranno d’accordo con le parole di Lee, indignandosi per l’insinuazione che la “fan fiction” sia in qualche modo inferiore, intrinsecamente, con uno scrittore che “conosce Superman”, una qualità che la DC continua a rivendicare come un’abilità unica da identificare. Un’affermazione intangibile come l’idea che una storia di Superman con protagonista solo l’Uomo d’Acciaio possa essere meno preziosa o sembrare “meno giusta”.

La DC possiede ancora il Superman moderno per molto più di un decennio

La versione originale di Superman dimostra che la DC ha ancora tempo per pianificare

In precedenza, il mente della DCU James Gunn aveva respinto l’ingresso di Superman nel pubblico dominio come fattore determinante nelle decisioni relative alla trama più ampia.

E considerando quanto un universo cinematografico che include Superman possa cambiare in un decennio, è facile crederci. Ma c’è un fatto che giustifica la mancanza di panico o preoccupazione sia di Lee che di Gunn all’avvicinarsi del 2034.

Sebbene il copyright di Superman raggiungerà il suo limite di 95 anni nel 2034, l’attuale versione di Superman che ha debuttato nel 1938 è significativamente diversa da quella odierna. Il famoso simbolo di Superman, le sue origini, i personaggi secondari e persino la sua capacità di volare sono ancora fuori discussione, e potranno essere utilizzati solo quando scadrà il limite di 95 anni per ciascuna delle loro prime apparizioni.

In questo senso, Lee ha ragione a trasmettere pazienza da parte della DC. Ci vorranno ancora diversi anni prima che gli aspetti più iconici di Superman possano essere utilizzati dalla concorrenza. E anche se le basi di “ciò che Superman rappresenta” erano già presenti fin dal primo giorno, la maggior parte dei suoi fan non era ancora nata.

Il tempo continua a scorrere, il che significa che la logica di Lee sarà messa alla prova prima o poi. E non è possibile prevedere cosa significherà “Superman” per il mondo quando non sarà più solo la DC a decidere quali storie raccontare con questo personaggio.