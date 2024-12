Gli annunci di Amazon MGM Studios e Prime Video al CCXP 2024

Prime Video ha scelto la cornice del CCXP 2024 per annunciare tutti i nuovi prodotto in arrivo targati Amazon MGM Studios.

Reacher – Stagione 3

Con il rilascio di un teaser trailer ad alto tasso di adrenalina, Prime Video ha annunciato che la terza stagione della serie debutterà giovedì 20 febbraio 2025. La stagione si compone di otto episodi a cadenza settimanale, con i primi tre episodi in uscita il 20 febbraio e i successivi ogni giovedì fino al 27 marzo 2025, in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo.

Basato sul romanzo La vittima designata (Persuader) di Lee Child, nella terza stagione di questa serie ricca di azione, Reacher precipita nel cuore oscuro di una vasta impresa criminale, nel tentativo di salvare un informatore della DEA sotto copertura il cui tempo sta per scadere. Basata sui romanzi di Lee Child, Reacher è prodotta da Amazon MGM Studios, Skydance Television e CBS Studios.

La Ruota del Tempo – Stagione 3

Dal famoso Thunder Stage del CCXP24, Prime Video ha svelato un emozionante teaser trailer della terza stagione de La Ruota del Tempo, che debutterà in tutto il mondo il 13 marzo 2025. Il teaser mostra un mondo in evoluzione, in cui l’Ombra ha scavato radici profonde e la battaglia tra Luce e Oscurità è arrivata a una svolta talmente cruciale che Moiraine (la star della serie Rosamund Pike) ed Egwene non si fermeranno davanti a nulla pur di non lasciare Rand in balia delle tenebre.

Lo show è basato sulla serie di libri fantasy La Ruota del Tempo di Robert Jordan ed è stato adattato a serie tv dall’executive producer e showrunner Rafe Judkins (Agents of S.H.I.E.L.D., Hemlock Grove) ed è una co-produzione Sony Pictures Television e Amazon MGM Studios.

Invincible – Stagione 3

Basato sulla pluripremiata serie a fumetti di Robert Kirkman, del co-creatore Cory Walker e del contributing creator Ryan Ottley, Invincible racconta la storia del diciassettenne Mark Grayson che eredita i superpoteri del padre e si ripropone di diventare il più grande difensore della Terra, solo per capire che il compito è più impegnativo di quanto avrebbe mai potuto immaginare. Tutto cambia quando Mark è costretto ad affrontare il suo passato e il suo futuro, per scoprire fino a che punto dovrà spingersi per proteggere le persone che ama. La serie è una co-produzione Skybound Entertainment e Amazon MGM Studios.