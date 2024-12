La Ruota del Tempo: Prime Video annuncia la data di debutto della terza stagione con un primo, inquietante trailer

Prime Video ha rilasciato il primo filmato dell’imminente terza stagione de La Ruota del Tempo attraverso un emozionante teaser trailer, annunciando inoltre che la serie di avventure fantasy tornerà sui nostri schermi il 13 marzo 2025.

Nel promo, vediamo Moiraine (Rosamund Pike) tentare di venire a patti con la profezia che reclamerà la sua vita o quella di Rand al’Thor (Josha Stradowski), che potrebbe avere il futuro dell’umanità nelle sue mani come il Drago Rinato.

La terza stagione si baserà principalmente sul quarto libro della serie di Robert Jordan, L’ascesa dell’ombra, che vede Rand e i suoi compagni in viaggio verso i Rifiuti di Aiel nel tentativo di conquistare la popolazione alla loro causa.

“I primi 15 minuti della terza stagione sono una delle scene più assurde che abbia mai visto in televisione ”, ha dichiarato il produttore esecutivo Rafe Judkins in una recente intervista. “L’ho guardato proprio questa settimana ed è assolutamente pazzesco quello che il nostro team è riuscito a fare… solo un gruppo di donne tra i 40 e i 50 anni che si fanno a pezzi a vicenda, ed è meraviglioso da vedere”.

Di seguito potete vedere il primo teaser, il poster e la sinossi completa.

“Le minacce contro la Luce si moltiplicano: La Torre Bianca è divisa, gli Ajah Neri sono liberi, vecchi nemici tornano nei Due Fiumi e i Forsaken rimasti sono all’inseguimento del Drago… compresa Lanfear (Natasha O’Keeffe), la cui relazione con Rand segnerà una scelta cruciale tra Luce e Oscurità per entrambi. Mentre i legami con il suo passato iniziano a sciogliersi e il suo potere corrotto si rafforza, Rand diventa sempre più irriconoscibile per le sue più strette alleate, Moiraine ed Egwene (Madeleine Madden). Queste potenti donne, che hanno iniziato la serie come insegnante e studentessa, devono ora lavorare insieme per impedire che il Drago si rivolga all’Oscurità, a qualunque costo”.

Tra i membri del cast che ritornano ci sono anche Daniel Henney, Zoë Robins, Marcus Rutherford, Dónal Finn, Ceara Coveney, Kate Fleetwood, Ayoola Smart e Kae Alexander.

Prodotta da Sony Pictures Television e Amazon MGM Studios, La Ruota del Tempo è basata sulla serie di romanzi fantasy più venduti di Robert Jordan. Rafe Judkins ha adattato i libri e funge da showrunner, producendo esecutivamente insieme a Rick Selvage e Larry Mondragon di Iwot Productions, Ted Field di Radar Pictures, Mike Weber, Marigo Kehoe, Ciaran Donnelly, Justine Juel Gillmer, Dave Hill e Pike.