Hailee Steinfeld al fianco di Miles Teller in Winter Games

Dopo aver combattuto contro i vampiri in I Peccatori, Hailee Steinfeld ora punta alla medaglia d’oro per il suo progetto successivo, poiché affiancherà Miles Teller nel film della Paramount Winter Games. La regia è di Paul Downs Colaizzo. La sceneggiatura è firmata da Pat Cunnane e Colaizzo.

Il film ruota attorno ai Giochi Olimpici Invernali, tra uno sciatore perennemente trascurato e una leggenda dell’hockey autodistruttiva che si scontrano nei momenti di maggiore difficoltà. La loro inaspettata connessione minaccia le possibilità di lei di vincere una medaglia e la possibilità di lui di tornare in pista, mentre affrontano romanticismo e redenzione nel Villaggio Olimpico.

Hailee Steinfeld ha alle spalle uno dei più grandi successi dell’anno, il thriller horror della Warner Bros. I Peccatori, dove recita al fianco di Michael B. Jordan. Il film non solo ha superato le aspettative con 365 milioni di dollari al botteghino globale, inclusi gli sbalorditivi 278 milioni di dollari al botteghino nazionale, ma a luglio 2025 aveva incassato 365,7 milioni di dollari a livello globale, diventando il film originale con il maggiore incasso degli anni 2020, il film originale con il maggiore incasso degli ultimi 15 anni e il quinto film horror con il maggiore incasso di tutti i tempi. Dopo una pausa di quasi due anni, Hailee Steinfeld ha fatto il suo attesissimo ritorno alla musica con la colonna sonora del film con “Dangerous”. Dopo la sua première, il brano ha totalizzato oltre 4,7 milioni di streaming su Spotify nel suo primo mese.

Il film ha anche ricevuto recensioni entusiastiche, mettendo sia il film che Steinfeld e i suoi co-protagonisti in lizza per questa stagione dei premi. Nel 2023, Steinfeld ha ripreso il ruolo di Spider-Gwen in Spider-Man: Across The Spider-Verse. Il secondo film della popolare trilogia ha incassato oltre 690 milioni di dollari a livello globale e ha ricevuto recensioni entusiastiche da fan e critica. Il primo film, Spider-Man: Un Nuovo Universo, ha vinto l’Oscar come miglior film d’animazione nel 2019. “Spider-Gwen” tornerà in Spider-Man: Beyond The Spider-Verse il 4 giugno 2027.

Nel 2021, Hailee Steinfeld ha fatto il suo debutto Marvel nel ruolo di Kate Bishop in Hawkeye. Con Jeremy Renner, l’attesissima serie ha debuttato su Disney+. È rappresentata da CAA e Howard Fishman.