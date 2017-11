Aquaman: Dolph Lundgren condivide una foto dal set

A poco più di un anno dall’uscita nelle sale, continuano a spuntare in rete immagini e contenuti relativi ad Aquaman, prossimo capitolo dell’universo cinematografico DC con protagonista Jason Momoa. Nelle ultime ore è uno dei protagonisti del film, lo svedese Dolph Lundgren, a condividere con i fan uno scatto rubato dal backstage che lo ritrae durante il suo allenamento.

In Aquaman l’attore vestirà i panni del re guerriero Nereus, probabile antagonista di Arthur Curry ma è noto al pubblico per il ruolo del pugile russo Ivan Drago in Rocky IV e per il franchise de I Mercenari.

Diretto da James Wan (The Conjuring, Saw-L’enigmista), Aquaman arriverà al cinema il 21 Dicembre 2018. Nel cast anche Amber Heard e Willem Dafoe.

