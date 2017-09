Cinquanta sfumature di rosso: teaser poster

La Universal Pictures ha diffuso il teaser poster di Cinquanta sfumature di rosso, il film diretto da James Foley con protagonisti Dakota Johnson e Jamie Dornan.

Nel cast anche Eric Johnson, Eloise Mumford, Rita Ora, Luke Grimes, Victor Rasuk, Max Martini, Callum Keith Rennie, Bruce Altman, Arielle Kebbel, Robinne Lee, Brant Daugherty, e con Kim Basinger e Marcia Gay Harden. Cinquanta sfumature di rosso uscirà al cinema da giovedì 8 Febbraio 2018

Cinquanta sfumature di rosso

Jamie Dornan e Dakota Johnson tornano a vestire i panni di Christian Grey e Anastasia Steele in Cinquanta sfumature di rosso, il terzo capitolo tratto dal best-seller mondiale

“Fifty Shades”. Riprendendo il filo rosso degli eventi narrati nei precedenti due film di grande successo del 2015 e del 2017, che nel mondo hanno incassato 950 milioni di dollari, il nuovo capitolo arriverà nelle sale il giorno di San Valentino del 2018.

Come per Cinquanta sfumature di nero, anche la regia di Cinquanta sfumature di rosso

è stata affidata a James Foley (Fear, House of Cards).

Michael De Luca, Dana Brunetti e Marcus Viscidi saranno nuovamente i produttori insieme

a E L James, la creatrice di questa saga di straordinario successo mondiale. La sceneggiatura è firmata da Niall Leonard ed è tratta dal romanzo della James.