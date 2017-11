Justice League: gli incassi sono meno negativi ma non sarà record

Seconda settimana di programmazione positiva per il film della Warner Bros/DC Justice League di Zack Snyder e rimaneggiato da Joss Whedon; la pellicola che aveva sorprendentemente segnato un debutto non da record sembra essere proiettata in una risalita come confermano i dati che stanno arrivando in queste ore.

Infatti, Justice League dopo l’apertura di 96 milioni (inferiore rispetto alle previsioni) che aveva suscitato qualche disastroso scenario ai più scettici, sta chiudendo ad un totale nel mondo che supererà 400 milioni di dollari. Ieri la pellicola ha incassato solo ieri altri 16,5 milioni nel Nord America.

Il dato più che positivo da notare è che il film ha registrato un calo del 57% dal giorno di apertura, che è migliore rispetto a quelli registrati da Man of Steel (77%), Batman V Superman (81%), Suicide Squad (79%) e Wonder Woman (58 %).

Tuttavia, come osserva Forbes, Justice League farà meno incassi nei suoi primi 10 giorni rispetto alla concorrenza: Avengers, Age of Ultron, Iron Man 3 e Civil War. Nelle previsioni dei primi 10 giorni in Nord America il film incasserà circa 172 milioni di dollari, che è comunque più alta di quella registrata da Dawn of Justice, che è stato di 166 milioni di dollari.

Secondo Forbes il film dovrà come minimo segnare un totale di 600 milioni di dollari per non rappresentare una perdita per lo Studios e le previsioni lo attestano intorno a 650 milioni di dollari che comunque rappresenta un passo indietro rispetto a tutti i film recenti dello studios.

Justice League: il trailer finale

Justice League è stato diretto da Zack Snyder, mentre Joss Whedon è entrato nella produzione solo a fine lavoro. Nel film vedremo protagonista Henry Cavill come Superman, Ben Affleck come Batman, Gal Gadot come Wonder Woman, Ezra Miller come Flash, Jason Momoa come Aquaman, e Ray Fisher come Cyborg. Nel cast confermati anche: Amber Heard, Amy Adams, Jesse Eisenberg, Willem Dafoe, J.K. Simmons e Jeremy Irons. I produttori esecutivi del film sono Wesley Coller, Goeff Johns e Ben Affleck stesso.