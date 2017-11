Justice League, Superman: non è mai stato previsto il costume nero

Prima dell’uscita in sala di Justice League erano tante le speculazioni in merito all’eventualità che Henry Cavill potesse indossare il costume nero de “La Morte di Superman“.

Il personaggio che sarebbe tornato in vita per aiutare i suoi compagni contro Steppenwolf avrebbe potuto mai indossare il costume dei fumetti?

L’idea era saltata in mente quando lo stesso Cavill aveva condiviso un dettaglio di un costume che faceva effettivamente pensare a quello. A seguire:

#Superman A post shared by Henry Cavill (@henrycavill) on Aug 15, 2016 at 11:58am PDT

Ma lo user di Reddit LDN_Film ha riportato che lo stesso attore ha dichiarato di recente che il costume nero non era mai stato concepito e/o previsto dalla produzione.

Ci sarà spazio in futuro per questo?

Justice League: il trailer finale

CORRELATI:

Justice League è stato diretto da Zack Snyder, mentre Joss Whedon è entrato nella produzione solo a fine lavoro. Nel film vedremo protagonista Henry Cavill come Superman, Ben Affleck come Batman, Gal Gadot come Wonder Woman, Ezra Miller come Flash, Jason Momoa come Aquaman, e Ray Fisher come Cyborg. Nel cast confermati anche: Amber Heard, Amy Adams, Jesse Eisenberg, Willem Dafoe, J.K. Simmons e Jeremy Irons. I produttori esecutivi del film sono Wesley Coller, Goeff Johns e Ben Affleck stesso.