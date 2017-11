Spider-Man: in arrivo lo spin-off Morbius collegato al MCU

Oltre allo spin-off su Venom, in fase di riprese alla SONY e con protagonista Tom Hardy, entrerà a breve in produzione allo Studio anche un nuovo film su un villain secondario dell’Universo di Spider-Man: Morbius, il vampiro vivente.

Il film sarà scritto dai creatori dei Power Rangers, Matt Sazama e Burk Sharpless, e la Sony sta incentivando il progetto che sarà legato al MCU.

Il film è la storia di Micheal Morbius, un biochimico Premio nobel che prova a curare una rara malattia del sangue con un trattamento sperimentale che combina elettroshock e morsi di vampiri. Gli esiti sono catastrofici. Ha qualcosa del vampiro tradizionale. si nutre di sangue e non sopporta la luce. Può volare, ha una forza sovrumana e ha poteri di guarigione. Quando succhia il sangue il suo morso é spesso letale ma la vittima non diventa un vampiro.

Creato da Roy Thomas e da Gil Kane, Morbius è comparso nel fumetto del 1971 The Amazing Spider Man. Morbius è già stato considerato un personaggio potenziale quando Artisan ha comprato i diritti di diversi titoli Marvel per possibili film ma il progetto non ha avuto sviluppi.

Il film uscirà il 5 Ottobre 2018.

Fonte: Empire