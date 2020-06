Hailee Steinfeld, che ha prestato al voce a Spider-Gwen in Spider-Man: Un Nuovo Universo, non sa se lo spin-off sull’amatissimo personaggio è ancora in produzione. Il film è stato un travolgente successo per SONY, che ha addirittura vinto il premio Oscar per il miglior film d’animazione, e, anche prima dell’uscita in sala, lo studio ha capito che aveva in mano un prodotto che avrebbe potuto generare molti derivati e spin-off. In particolare, il personaggio di Spider-Gwen, amatissimo, era davvero efficace a schermo e poteva essere un ottimo punto focale di un nuovo film.

Da allora, la produttrice Amy Pascal ha confermato che lo spin-off al femminile includerà (almeno) Cindy Moon aka Silk e Jessica Drew aka Spider-Woman, oltre a Gwen Stacy. È stato anche riferito che il veterano dell’animazione Lauren Montgomery (Voltron, Batman: Year One) dirigerà il film, con Bek Smith sta già scrivendo la sceneggiatura. Tuttavia, non ci sono stati aggiornamenti importanti per diverso tempo, e anche Steinfeld è nell’oscuro sullo stato attuale del progetto.

Durante una recente intervista, ET ha chiesto a Steinfeld se lo spin-off su Spider-Gwen sta ancora andando avanti, e la cantante e attrice ha risposto: “Non che io sappia, non sono al corrente di queste cose.” Ha poi aggiunto che le piacerebbe davvero tanto se il film si facesse e che, data la situazione di stop in tutto il mondo a causa della pandemia, bisognerà soltanto pazientare per capire in che modo si svilupperanno questi progetti.