- Pubblicità -

Secondo Deadline, il candidato al Golden Globe James McAvoy ha firmato per recitare nel prossimo remake inglese prodotto da Blumhouse del film thriller danese del 2022 Speak No Evil. Questo segna l’ultima collaborazione di McAvoy con lo studio dopo aver lavorato insieme in Split and Glass di M. Night Shyamalan, in cui ha interpretato un uomo con personalità multiple di nome Kevin Wendell Crumb.

James McAvoy ha ottenuto riconoscimenti per le sue acclamate interpretazioni in film come Espiazione, L’ultimo re di Scozia, Le cronache di Narnia: Il leone, la strega e l’armadio, Victor Frankenstein e My SON. È anche noto per aver interpretato una versione giovane del Professor X nei film degli X-Men della 20th Century Fox .

Il remake di Speak No Evil sarà scritto e diretto dal regista di The Woman in Black James Watkins. Il film sarà prodotto da Jason Blum, con Paul Ritchie, Christian Tafdrup, Jacob Jarek e Bea Sequeira come produttori esecutivi.

Il film originale è stato diretto da Christian Tafdrup, che ha anche co-scritto la sceneggiatura con Mads Tafdrup. La storia è incentrata su due famiglie che si sono incontrate durante una vacanza in Toscana. Quello che doveva essere un fine settimana idilliaco inizia lentamente a sgretolarsi mentre le famiglie danesi cercano di rimanere educate di fronte alla spiacevolezza. Il remake inglese dovrebbe arrivare nelle sale il 9 agosto 2024.