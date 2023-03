- Pubblicità -

In occasione dell’uscita al cinema di L’ultima Notte di Amore, il nuovo film con Pierfrancesco Favino, Cinefilos.it offre la possibilità ai suoi lettori di assistere gratuitamente al film. Il film di Andrea Di Stefano vede protagonisti Linda Caridi, Antonio Gerardi e Francesco Di Leva.



Le proiezioni del film sono previste il 9 e 10 marzo in diverse sale italiane. Ecco l’elenco completo delle sale che aderiscono all’iniziativa:

PROIEZIONI DEL 9

TORINO THE SPACE TORINO 9-mar 20.30 GENOVA THE SPACE PORTO ANTICO 9-mar 20.30 MILANO THE SPACE ODEON 9-mar 20.30 COMO CINELANDIA 9-mar 20.30 PADOVA PORTO ASTRA 9-mar 20.30 FIUME VENETO UCI FIUME VENETO 9-mar 19.30 MARCON UCI LUXE MARCON 9-mar 19.30 VICENZA UCI LUXE PALLADIO 9-mar 19.30 BOLOGNA THE SPACE BOLOGNA 9-mar 20.30 CASALECCHIO DI RENO UCI MERIDIANA 9-mar 19.30 FIRENZE THE SPACE NOVOLI 9-mar 20.30 CAMPI BISENZIO UCI LUXE CAMPI BISENZIO 9-mar 19.30 VARESE MULTISALA IMPERO 9-mar 20.30 FROSINONE DREAM CINEMA 9-mar 20.30 BARI UCI SHOWVILLE 9-mar 19.30 MATERA UCI RED CARPET 9-mar 19.30 SURBO THE SPACE SUBO 9-mar 20.30 SALERNO THE SPACE SALERNO 9-mar 20.30 PALERMO UCI PALERMO 9-mar 19.30 QUARTUCCIU THE SPACE QUARTUCCU 9-mar 20.30 PROIEZIONI DEL 10 TORINO UCI TORINO LINGOTTO 10-mar 19.30 GENOVA UCI FIUMARA 10-mar 19.30 MILANO UCI BICOCCA 10-mar 19.30 AZZANO UCI ORIO AL SERIO 10-mar 19.30 BRESCIA MULTISALA OZ 10-mar 20.15 CERRO MAGGIORE THE SPACE CERRO MAGGIORE 10-mar 20.30 ROZZANO THE SPACE ROZZANO 10-mar 20.30 SESTO S.GIOVANNI NOTORIOUS CINEMAS 10-mar 20.30 RIMINI LE BEFANE 10-mar 20.30 VIMERCATE THE SPACE VIMERCATE 10-mar 20.30 PRADAMANO THE SPACE PRADAMANO 10-mar 20.30 S.GIOVANNI LUPATOTO UCI VERONA 10-mar 19.30 SILEA THE SPACE SILEA 10-mar 20.30 TORRI DI QUARTESOLO THE SPACE VICENZA 10-mar 20.30 FERRARA UCI FERRARA 10-mar 19.30 MODENA VICTORIA 10-mar 20.30 PARMA THE SPACE PARMA CAMPUS 10-mar 20.30 PIACENZA UCI PIACENZA 10-mar 19.30 REGGIO EMILIA UCI REGGIO EMILIA 10-mar 19.30 PRATO MULTIPLEX OMNIA CENTER 10-mar 20.30 SPOLTORE MULTICINEMA ARCA 10-mar 20.30 ROMA ADRIANO 10-mar 20.20 ROMA UCI PORTA DI ROMA 10-mar 19.30 ROMA THE SPACE PARCO DE MEDICI 10-mar 20.30 PERUGIA UCI PERUGIA 10-mar 19.30 MOLFETTA UCI MOLFETTA 10-mar 19.30 NAPOLI THE SPACE NAPOLI 10-mar 20.30 CASORIA UCI CASORIA 10-mar 19.30 MARCIANISE UCI CINEPOLIS MARCIANISE 10-mar 19.30 BELPASSO THE SPACE BELPASSO 10-mar 20.30

Prenota QUI il tuo biglietto omaggio: www.ultimanottedamore.it

L’ultima notte di Amore, la trama

Di Franco Amore si dice che è Amore di nome e di fatto. Di sé stesso lui racconta che per tutta la vita ha sempre cercato di essere una persona onesta, un poliziotto che in 35 anni di onorata carriera non ha mai sparato a un uomo. Queste sono infatti le parole che Franco ha scritto nel discorso che terrà all’indomani della sua ultima di notte in servizio. Ma quella notte sarà più lunga e difficile di quanto lui avrebbe mai potuto immaginare. E metterà in pericolo tutto ciò che conta per lui: il lavoro da servitore dello Stato, il grande amore per la moglie Viviana, l’amicizia con il collega Dino, la sua stessa vita. In quella notte, tutto si annoda freneticamente fra le strade di una Milano in cui sembra non arrivare mai la luce.