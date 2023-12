- Pubblicità -

Il primo trailer di Rebel Moon – Parte 2: La Sfregiatrice è stato proiettato ieri sera dopo il debutto su Netflix di Rebel Moon – Parte 1: Figlia del fuoco, e ora è stato diffuso online insieme a un paio di foto promozionali.

“Tu sei tutto ciò che si frappone tra noi e l’annientamento“. Dopo il debutto di Rebel Moon – Parte 1: Figlia del fuoco ha debuttato ieri sera su Netflix (qui potete leggere il finale in versione spoiler), lo streamer ha pubblicato il primo trailer della seconda parte dell’epopea sci-fi ispirata a Star Wars di Zack Snyder, The Scargiver.

Il teaser mostra Kora e gli altri sopravvissuti alla battaglia del primo film contro le forze dell’Ammiraglio Noble che preparano gli abitanti del Veldt all’imminente arrivo di tutta la potenza del Mondo Madre. Si intravedono anche dei flashback dei giorni in cui il Generale Titus era un soldato nemico prima che, come Kora, voltasse le spalle all’Imperium.

Da Zack Snyder, il cineasta di 300, L’uomo d’acciaio e Army of the Dead arriva REBEL MOON, un evento epico tra scienza e fantasy la cui realizzazione ha richiesto decenni di lavoro. Gli eserciti del tirannico Regent Balisarius minacciano un tranquillo insediamento su una luna ai confini dell’universo. Qui la misteriosa straniera Kora (Sofia Boutella) diventa l’unica speranza di sopravvivenza e riceve l’incarico di scovare abili combattenti per affrontare con lei il compito impossibile di battersi contro un avversario così potente. Kora raduna una manciata di guerrieri in una piccola banda composta da reietti, ribelli, contadini e orfani di guerra provenienti da numerosi pianeti e accomunati da tanta voglia di redimersi e vendicarsi. Mentre l’ombra oscura di tutto un impero incombe sulla luna che meno se l’aspetta, un nuovo esercito di eroi prende forma.

Di cosa parla Rebel Moon – Parte 1: Figlia del Fuoco

La sinossi di Rebel Moon – Parte 1: Figlia del Fuoco recita: dopo essersi schiantata su una luna ai confini dell’universo, Kora (Sofia Boutella), una misteriosa straniera dal passato enigmatico, inizia una nuova vita in un insediamento pacifico di agricoltori. Presto però diventerà la loro unica speranza di salvezza quando il tirannico Reggente Balisarius (Fra Fee) e il suo crudele emissario l’Ammiraglio Noble (Ed Skrein) scoprono che i contadini senza volerlo hanno venduto il loro raccolto ai Bloodaxe (Cleopatra Coleman e Ray Fisher), leader di un agguerrito gruppo di ribelli. Assieme A Gunnar, un coltivatore dal cuore tenero e ignaro di cosa sia una guerra, Kora riceve l’incarico di scovare i combattenti pronti a rischiare la propria vita per la gente di Vedt.