Dopo la versione originale ecco il primo trailer italiano di Wolfs – Lupi solitari, il film scritto e diretto da Jon Watts (Spider-Man: No Way Home), con protagonisti i premi Oscar George Clooney e Brad Pitt che tornano a recitare insieme sul grande schermo dopo la trilogia di Ocean di Steven Soderbergh e Burn After Readingdei fratelli Coen. Nel cast oltre a George Clooney e Brad Pitt anche la candidata all’Academy Award Amy Ryan (The Office, Only Murders in the Building, Beau ha paura), Austin Abrams (The Line) e Poorna Jagannathan (Tartarughe all’infinito). Wolfs – Lupi solitari sarà nelle sale italiane dal 19 settembre distribuito da Eagle Pictures.

La trama di Wolfs – Lupi solitari

George Clooney e Brad Pitt di nuovo insieme nell’action comedy Wolfs – Lupi solitari. Clooney interpreta un “fixer”, un risolutore professionista, assunto per coprire un crimine di alto livello. Quando però entra in scena un secondo risolutore (Brad Pitt) e i due “lupi solitari” sono costretti a lavorare insieme, la loro serata andrà fuori controllo in un modo che nessuno dei due avrebbe mai immaginato.