Trilogia Before: Richard Linklater offre un promettente aggiornamento sul quarto film

Sono passati più di dieci anni dall’uscita nelle sale di Before Midnight, il terzo film della cosiddetta Trilogia Before, diretta da Richard Linklater, che ha portato avanti la storia di Jesse (Ethan Hawke) e Celine (Julie Delpy) dopo i film Before Sunrise – Prima dell’alba e Before Sunset – Prima del tramonto. Anche se il film si concludeva con la coppia che rimaneva insieme, quella potrebbe non essere stata la fine della storia. Parlando con ComicBook.com a sostegno del suo nuovo film Hit Man, Linklater ha infatti detto “mai dire mai” quando gli è stato chiesto riguardo un quarto film.

“Mai dire mai. Voglio dire, abbiamo superato il periodo di nove anni, ma non siamo stati troppo preziosi al riguardo. Sai, è come se fosse una cosa arbitraria all’inizio. Lo faremo quando avrà senso, quando quei personaggi avranno qualcosa da dire“, ha detto, riferendosi al fatto che i tre film sono usciti tutti a distanza di nove anni l’uno dall’altro. “Forse avrà senso quando quei personaggi saranno più vecchi. Non è così urgente, ma non credo che sparisca mai l’idea di farlo. Quindi, chi lo sa? Chi diavolo lo sa. Di certo per ora non c’è nulla sulla lavagna”.

Linklater è noto per il suo forte interesse sul tempo che scorre e il modo in cui cambia la vita delle persone. Il suo capolavoro artistico Boyhood girato nell’arco di 12 anni ci mostra il crescere di un ragazzo da 6 ai 18 anni, mentre attualmente il regista è impegnato nelle riprese di Merrly We Roll Along, che si estenderanno nel corso di 20 anni. Sebbene dunque per ora non ci siano programmi per un quarto Before, non si può escludere che questo arrivi prima o poi, per raccontare una nuova fase nella vita dei suoi protagonisti.

LEGGI ANCHE:

Che cos’è la Trilogia Before?

La Trilogia Before è una serie di tre film diretti da Richard Linklater con protagonisti Ethan Hawke e Julie Delpy. Il primo film, Before Sunrise – Prima dell’alba del 1995, vede Jesse (Hawke), uno studente americano in viaggio per l’Europa, e Celine (Delpy), una studentessa francese in visita ai parenti, incontrarsi su un treno diretto a Parigi e poi passare la notte in giro per Vienna, innamorandosi nel frattempo. Alla fine del film, le loro strade si separano, ma decidono di incontrarsi di nuovo in futuro.

Nel 2004 arriva così Before Sunset – Prima del tramonto, che ritrova i personaggi nove anni dopo, un pomeriggio a Parigi, dove lo scrittore Jesse, ormai sposato, incontra Celine mentre promuove il suo libro che racconta la storia del loro periodo a Vienna. I due passano il pomeriggio a parlare del fatto che non si incontreranno più ma, alla fine del film, Jesse sceglie di rimanere a Parigi con Celine.

Infine, in Before Midnight del 2013 li ritroviamo ancora nove anni dopo, quando sono ormai una coppia con due figlie gemelle in vacanza in Grecia. I due finiscono per litigare sul desiderio di Jesse di trasferirsi a Chicago per stare più vicino al figlio maggiore, Hank, e finiscono per esaminare nuovamente la loro relazione. Il film è stato poi candidato al Premio Oscar nella categoria Miglior sceneggiatura originale.

LEGGI ANCHE: Hit Man di Richard Linklater è il Film della Critica