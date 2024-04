Abigail: i registi si dicono disponibili a un sequel

Il duo di registi dietro Finché morte non ci separi e Scream VI, Tyler Gillett e Matt Bettinelli-Olpin, si è cimentato con Abigail in un diverso tipo di horror: un monster movie della Universal che racconta di un gruppo di aspiranti criminali che rapiscono una ballerina dodicenne per riscuotere un riscatto di 50 milioni di dollari, scoprono che la bambina è un vampiro. In attesa di vedere il film al cinema dal 16 maggio, i due hanno ora dichiarato che affonderebbero volentieri i denti in un sequel, ma questo loro nuovo progetto potrebbe rimanere un’opera a sé.

A differenza dei classici film sui mostri della Universal che hanno generato decenni di sequel – come Dracula, Frankenstein e L’uomo lupo – i due hanno affermato che Abigail non è stato progettato con un franchise in mente. “Penso che torneremmo a qualsiasi cosa legata ad Abigail in un batter d’occhio. Ma ad ora non c’è un progetto per farlo“, ha detto Gillett a ComicBook. “Non siamo entrati in questo film con l’intenzione di fare poi un sequel, perché i nostri film preferiti e i film che amiamo fare sono quelli che hanno la sensazione di avere una fine del personaggio davvero definitiva e soddisfacente.”

“Anche se ci sono alcune cose lasciate in sospeso, amiamo anche le storie che esistono al di fuori della cornice“, ha poi aggiunto Gillett nell’intervista. “Ma ci presenteremo per fare qualsiasi cosa con questo incredibile personaggio“, ha continuato Gillett. “E lavorare di nuovo con la Universal sarebbe un tale onore“. Un eventuale sequel di Abigail potrebbe dunque dipendere dai risultati al box office del film e se tale seguito venisse confermato potrebbe a quel punto narrare anche eventi nuovi e non necessariamente legati a quelli del primo film.

Abigail: la trama e il cast del film

Dopo che un gruppo di aspiranti criminali ha rapito una ballerina dodicenne, figlia di un potente personaggio della malavita, tutto ciò che devono fare per riscuotere un riscatto di 50 milioni di dollari è sorvegliarla durante la notte. In una villa isolata, i rapitori iniziano a sparire uno dopo l’altro e scoprono, con crescente orrore, di essere rinchiusi con una ragazzina non comune.

Protagonista è la giovanissima attrice e cantante irlandese Alisha Weir, nota soprattutto per Matilda The Musical, qui nei panni di Abigail, una ragazzina dodicenne con la passione della danza e figlia di un misterioso e pericoloso personaggio della malavita, che verrà rapita da un gruppo di criminali per ottenere un ingente riscatto e rinchiusa in una villa isolata: ma il gruppo si renderà presto conto con crescente orrore che la ragazza è tutt’altro che ordinaria.

Nei panni dei rapitori troviamo invece Melissa Barrera (Scream franchise, Sognando a New York – In the Heights), Dan Stevens (Gaslit, Legion), Kathryn Newton (Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Freaky), William Catlett (Black Lightning, True Story), Kevin Durand (Resident Evil: Retribution, X-Men le origini – Wolverine) e Angus Cloud (Euphoria, North Hollywood). Completano il cast Matthew Goode e Giancarlo Esposito.