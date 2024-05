Adam Sandler ritornerà ufficialmente con Netflix per fare Un tipo imprevedibile 2

Buone notizie, gente, Un tipo imprevedibile sta per tornare: Adam Sandler ha ufficialmente deciso di riprendere il suo ruolo iconico di giocatore di hockey trasformato in giocatore di golf con la miccia corta, poiché Netflix ha annunciato che un sequel del film arriverà sulla sua piattaforma. Adam Sandler, che negli ultimi anni si è spinto in territori più drammatici con film come Spaceman e Uncut Gems, non ha mai rinunciato a rivisitare le sue radici comiche. Nel 2021, Adam Sandler si era detto aperto alla possibilità di un sequel di Un tipo imprevedibile, ammettendo che stava considerando di basare la potenziale trama su un torneo di golf per anziani.

L’originale Un tipo imprevedibile è un amato caposaldo della filmografia di Adam Sandler, celebrato per il suo umorismo eccentrico e spesso assurdo, per le sue citazioni memorabili e per la sua storia di sfortuna che ha risuonato con il pubblico di tutto il mondo. Adam Sandler interpreta un giocatore di hockey su ghiaccio sfortunato, più noto per le sue abilità di combattimento e per il suo potente tiro al volo che per la sua grazia e finezza. Dopo aver lasciato l’hockey, scopre un talento unico per il golf: la sua tecnica non convenzionale gli permette di colpire la pallina più lontano di chiunque altro.

Quando la casa della nonna rischia di essere pignorata, Happy decide di usare le sue nuove abilità di golfista per vincere dei soldi nei tornei per salvare la casa, il tutto contendendosi con l’isterico e squallido McGavin. Purtroppo, una delle star del film, Carl Weathers – che interpretava Chubbs, il veterano giocatore di golf con una mano sola e l’allenatore che insegnava a Happy a trasformare il suo potente tiro da hockey in un poderoso swing da golf – è recentemente scomparso e non avrebbe potuto prendere parte a un eventuale sequel.

Le speculazioni sul sequel di Un tipo imprevedibile giungono al termine

Da tempo si vociferava del film, soprattutto dopo che Christopher McDonald, famoso per il suo ruolo dell’esilarante e cattivo Shooter McGavin, aveva lanciato la notizia bomba che Adam Sandler stava lavorando a un seguito del film durante un’apparizione su Cleveland’s 92.3 The Fan. Fortunatamente, ora che la notizia è confermata, McDonald non mangerà pezzi di merda a colazione. Raccontando il suo recente incontro con Sandler, McDonald ha dichiarato:

“Ho visto Adam circa due settimane fa e mi ha detto: ‘McDonald, questo ti piacerà’. Io ho detto: ‘Cosa?’ Lui mi ha risposto: ‘Che ne dici di questo’, [e] mi ha mostrato la prima bozza di Happy Gilmore 2“.

Si spera che il film veda anche il ritorno di McDonald nel ruolo di Shooter. Dopo tutto, ogni eroe arrabbiato del golf ha bisogno di un cattivo da battere sulla diciottesima buca.