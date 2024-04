Alan Ritchson desidera ardentemente interpretare Batman nel DCU di James Gunn

Alan Ritchson, star della serie Prime Video Reacher, ha già dichiarato di essere pronto a interpretare Batman nel reboot del DCU di James Gunn e Peter Safran, ma nulla è cambiato da quel momento. In una nuova intervista con THR, l’attore – visto anche in Titans e Smallville – è dunque tornato a ribadire la cosa: “Mi piacerebbe interpretare Batman. Ecco, l’ho detto. Lo griderò dai tetti: voglio essere Bruce Wayne! Ecco il punto su Batman: sapete qual è il suo superpotere? L’intelligenza. È il supereroe più intelligente che ci sia, è inventivo, ha tutti i gadget e altre cose, ma è super intelligente“.

In una precedente intervista, Ritchson ha dichiarato: “Con tutte le voci che girano sul fatto che dovrei interpretare Batman, come posso fare a meno di Batman? Mi piacerebbe molto interpretare Batman“. In risposta ai fan che dicono che Reacher è un Batman senza mantello, l’attore ha invece risposto: “Sai, Batman senza mantello è una grande analogia, in realtà. Ma voglio dire, Batman ha una caverna, mentre Reacher non ha nemmeno una casa. Ha solo uno spazzolino da denti. Quindi, penso che Batman abbia delle cose interessanti. Il tizio è ricco e ha caverne, attici e riflettori che lo chiamano. Batman è più figo“.

Alan Ritchson continues his campaign to become DCU’s next BATMAN “I'll shout it from the rooftops: 'I want to be Bruce Wayne!’” pic.twitter.com/ZDKxH5Dyie — DC Film News (@DCFilmNews) April 4, 2024

Parlando l’anno scorso dei piani dei DC Studios per The Brave and the Bold, James Gunn ha detto: “Questa è l’introduzione del Batman del DCU. È la storia di Damian Wayne, il vero figlio di Batman, di cui non conoscevamo l’esistenza per i primi otto-dieci anni della sua vita. È stato cresciuto come un piccolo assassino e assassina. È un piccolo figlio di puttana. È il mio Robin preferito“. “È basato sulla run di Grant Morrison, che è una delle mie run preferite di Batman, e la stiamo mettendo insieme proprio in questi giorni“.

Il co-CEO dei DC Studios, Peter Safran, ha aggiunto: “Ovviamente si tratta di un lungometraggio che vedrà la presenza di altri membri della ‘Bat-famiglia’ allargata, proprio perché riteniamo che siano stati lasciati fuori dalle storie di Batman al cinema per troppo tempo“. Al momento, comunque, sembra che ci vorrà un po’ per avere notizie su chi interpreterà Batman nel DCU e in generale su questo nuovo film, sul quale la fase di sviluppo sarebbe ancora agli stadi iniziali.