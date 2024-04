Spider-Man: No Way Home, Kirsten Dunst rivela se le è mai stato chiesto di farne parte

L’attrice Kirsten Dunst ha recentemente condiviso i suoi pensieri schietti e sinceri sui film di supereroi, ammettendo che avrebbe colto al volo l’occasione di recitare in un altro film di questo tipo – ad esempio in Spider-Man: No Way Home -, perché avrebbe significato fare un sacco di soldi. GQ ha recentemente tirato fuori questi commenti e le ha fatto notare che di solito gli attori non parlano di questo genere di cose. “Non lo fanno?“, ha risposto lei ridendo. “Davvero? È per questo che la gente fa quei film!“.

L’attrice è divenuta nota interpretando Mary Jane Watson nella trilogia di Spider-Man con Tobey Maguire e riflettendo sulle riprese dello Spider-Man del 2002, la Dunst dice che il genere “era più innocente, credo“, aggiungendo: “Sam Raimi era un regista di culto, quindi sembrava che stessimo facendo un film indipendente travestito da film di supereroi“. L’attrice ha poi ribadito che sarebbe disposta a tornare nei panni di Mary Jane Watson se le venisse chiesto. Si dice che le prime bozze della sceneggiatura di Spider-Man: No Way Home includessero anche la MJ della Dunst, ma come noto il suo personaggio non è poi comparso nel film.

Alla domanda se le sia mai stato chiesto di tornare, l’attrice ha risposto secca: “No, no… mi sarebbe piaciuto“. Per quanto riguarda il modo in cui le piacerebbe rivisitare il personaggio, invece, ha affermato: “Sarebbe divertente dire: “Ok, prendiamo Tobey Maguire e me e facciamolo in uno strano modo indie, diverso dai soliti film di supereroi. Come hanno fatto con il film Chronicle. Potrebbe essere bello“. Ad oggi circolano strane ma insistenti voci su un possibile Spider-Man 4 con Raimi e Maguire, se davvero questo progetto dovesse concretizzarsi, c’è da aspettarsi che anche Dunst possa farne parte, riprendendo così il ruolo che l’ha resa iconica.

Spider-Man: No Way Home è uscito in sala il 15 dicembre 2021. Nel film tornano Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Tony Revolori e Marisa Tomei. Inoltre, nel film ci sono anche Benedict Cumberbatch nei panni di Doctor Strange, che poi vedremo in Doctor Strange in the Multiverse of Madness, diretto da Sam Raimi, Jamie Foxx che veste i panni di Electro, come in The Amazing Spider-Man 2, Willem Dafoe nei panni di Norman Osborne/Green Goblin e infine Alfred Molina, di nuovo Doctor Octopus di Spiderman 2. Nel film, accanto a Tom Holland, tornano a interpretare Peter Parker/Spider-Man anche Tobey Maguire e Andrew Garfield.

