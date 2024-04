Alden Ehrenreich si unisce al cast dell’horror Weapons

Alden Ehrenreich (Fair Play) è la nuova aggiunta al cast di Weapons, il thriller horror prodotto da New Line dello sceneggiatore-regista Zach Cregger.

Mentre i dettagli sulla trama del film e sul ruolo di Alden Ehrenreich sono per ora nascosti, l’attore si unisce a un cast che comprende anche Julia Garner e Josh Brolin.

I dettagli della trama non sono stati al momento resi noti, ma Weapons è descritto come un’epopea horror a più livelli interconnessa e ricorda dal punto di vista dei toni Magnolia del regista Paul Thomas Anderson. I dettagli del personaggio per Pascal non sono stati rivelati. Le riprese dovrebbero iniziare in autunno.

Weapons è stato oggetto di un’intensa guerra di offerte a gennaio, quando gli studi e gli streamer di Hollywood hanno combattuto per avere la possibilità di lavorare con Cregger, il cui Barbarian, prodotto per soli 4,5 milioni di dollari, è diventato un successo non solo di pubblico e di critica ma anche all’interno della stessa industria. La New Line ha vinto l’asta che si è venuta a creare concludendo un accordo che includeva, tra le altre clausole, un via libera garantito e un’uscita nelle sale garantita.

Alden Ehrenreich è reduce dall’acclamato dramma romantico di Chloe Domont Fair Play, che Netflix ha acquistato dopo il suo debutto al Sundance, e da Oppenheimer di Christopher Nolan, vincitore del miglior film agli Oscar. Sempre nel 2023, l’attore ha recitato in Cocainorso di Elizabeth Banks per la Universal, al fianco di Keri Russell e del compianto Ray Liotta.