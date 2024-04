Avengers: Endgame, Kerry Condon racconta quanto è stato difficile tenere il segreto della morte di Tony Stark

Dopo che J.A.R.V.I.S. è diventato Visione in Avengers: Age of Ultron del 2015, Iron Man ha trovato una nuova A.I. assistente in F.R.I.D.A.Y. Lei rimane al suo fianco fino a quando Tony Stark non compì l’estremo sacrificio quattro anni dopo in Avengers: Endgame.

Parlando con Empire, l’attrice nominata all’Oscar Kerry Condon, che ha prestato la voce a F.R.I.D.A.Y., ha riflettuto sul ruolo che l’ha vista partecipare a film come Captain America: Civil War, Spider-Man: Homecoming e Avengers: Infinity War.

“(F.R.I.D.A.Y.) Vive ancora nei parchi a tema e quant’altro, ma la cosa abbastanza divertente è che ho incontrato Robert Downey Jr. solo per la prima volta qualche mese fa,” ha detto dopo che le era stato chiesto se ci fossero possibilità per lei di riprendere il ruolo. “E’ stato folle perché sono stata la sua assistente a tutti gli effetti e non ci eravamo mai incontrati prima!”

“È stato davvero surreale e più divertente di ogni altra cosa perché pensavo: ‘Sono io, ero quella voce tutto il tempo! È stata un’esperienza pazzesca e fortunata per me perché non avrei mai pensato che ci sarebbero stati così tanti film”, Condon continuò. “Pensavo solo che sarebbe stato ‘Age Of Ultron’.”

Dopo aver parlato di quanto le sia piaciuto entrare nella cabina di registrazione per il suo ruolo nell’MCU, Kerry Condon ha rivelato com’era essere una delle ultime voci che Iron Man sente quando F.R.I.D.A.Y. dichiara: “Funzioni vitali critiche”. “È divertente perché non capisco la sceneggiatura; non me l’hanno fatta leggere perché è top secret, giuro su Dio, è tanto frustrante che vuoi solo bere”, ha detto ridendo. “E io ho pensato, ‘Ma non è davvero morto, vero? Non è completamente morto?’ e non hanno risposto, perché non vogliono rispondere nel caso in cui andassi a dirlo a tutti, e tutti mi hanno guardato con tristezza e hanno detto: ‘Dì solo che è la cosa più triste che tu abbia mai detto.’ “

Si dice che Iron Man ritorni in Avengers: Secret Wars, con Robert Downey Jr. che riprenderà il ruolo. Tuttavia, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha fortemente lasciato intendere che Tony Stark rimarrà morto, il che potrebbe significare che l’attore interpreterà una variante. Il destino futuro di F.R.I.D.A.Y. è certamente legato alla eventuale apparizione di Tony!