Avatar 4: Zoe Saldaña fornisce un aggiornamento e parla di nuovi personaggi

Zoe Saldaña ha fornito un breve aggiornamento su Avatar 4. Parlando con Deadline, a Zoe Saldaña è stato chiesto se tornerà a Manhattan Beach, in California, nel prossimo futuro per girare le scene del quarto film del franchise Avatar di James Cameron.

“Lo faremo“, ha risposto Zoe Saldaña. E ha aggiunto: “Essere a Pandora è stata anche una pietra miliare molto potente e che ha cambiato la mia vita. Non lo darò mai per scontato“. Quando le è stato chiesto se ci saranno “vulcani malvagi” nei prossimi sequel di Avatar, Zoe Saldaña ha risposto: “Oh, sì. Tenetevi forte. E anche nuovi personaggi. Nuovi attori“.

Cosa sappiamo di Avatar 3 e Avatar 4?

I dettagli sulla trama di Avatar 4 rimangono al momento segreti; tuttavia, James Cameron ha precedentemente confermato a People Magazine che il film conterrà un salto temporale.

“Abbiamo fatto la cattura [motion capture] del tre e la fotografia live-action del tre come una produzione interconnessa con [‘Avatar: La via dell’acqua’], e abbiamo anche fatto una parte del quarto film perché i nostri giovani personaggi faranno tutti un grande salto temporale nel quarto film“, ha detto.

Dopo Avatar del 2009 e Avatar: La via dell’acqua del 2022, il terzo film del franchise di Avatar, che non ha ancora un titolo ufficiale, è attualmente previsto per il 19 dicembre 2025. Avatar 3 introdurrà un popolo Na’vi che abita un vulcano, il “popolo della cenere”.

Cameron ha precedentemente dichiarato, tramite Variety, riguardo ad Avatar 3: “Nei primi film, ci sono esempi umani molto negativi ed esempi Na’vi molto positivi. In Avatar 3 faremo il contrario. Esploreremo anche nuovi mondi, pur continuando la storia dei personaggi principali. Posso dire che le ultime parti saranno le migliori. Le altre erano un’introduzione, un modo per apparecchiare la tavola prima di servire il pasto“.

Avatar 4, che non ha ancora un titolo ufficiale, uscirà nelle sale statunitensi il 21 dicembre 2029. Il quinto film di Avatar è attualmente previsto per il 19 dicembre 2031.