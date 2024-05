Doctor Strange 3: Benedict Cumberbatch fornisce un aggiornamento deludente sul film

Benedict Cumberbatch ha fornito un aggiornamento minore ma deludente su Doctor Strange 3. Dopo la scena post-credits di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, la Marvel non ha fornito alcun chiarimento sul futuro di Strange nel MCU. Tuttavia, Benedict Cumberbatch ha parlato di ciò che accadrà al Maestro delle Arti Mistiche in Doctor Strange 3 e Avengers 5.

Benedict Cumberbatch non è sicuro che Doctor Strange 3 arrivi prima di Avengers 5

Cumberbatch ha recentemente parlato della “grande macchina Marvel” e del suo processo di produzione di nuovi progetti, fornendo anche un aggiornamento ambiguo sul futuro di Doctor Strange.

Mentre promuoveva la sua prossima serie Netflix Eric, la star di The Imitation Game ha partecipato all’intervista di The Playlist per il suo podcast Bingeworthy TV. Quando gli è stato chiesto se Doctor Strange 3 sarebbe arrivato prima o dopo Avengers 5, Benedict Cumberbatch ha risposto semplicemente “Chi lo sa!“, non essendo sicuro di nulla.

Anche se si presume che Doctor Strange farà parte della prossima uscita dei Vendicatori, l’attore non era a conoscenza di alcun dettaglio particolare al riguardo. Ha detto: “Vedremo. Lo scopriremo. Non so dove sia stato, cosa abbia fatto e con chi, ma sì, ne so quanto voi”.

Il MCU è attualmente concentrato sui suoi prossimi cinque progetti: Deadpool & Wolverine, Captain America: Brave New World, Thunderbolts*, Fantastici Quattro e Blade. Oltre a questi, solo i due progetti degli Avengers hanno date di uscita confermate, con la Parte 5 prevista per il 1° maggio 2026. Resta da vedere se Doctor Strange 3 verrà inserito prima, nella finestra di febbraio 2026.

Doctor Strange tornerà in Avengers 5?

Verso la fine di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, la Clea di Charlize Theron ha apparentemente portato Strange nella Dimensione Oscura per correggere un’incursione.

Ciò ha fatto supporre che Doctor Strange 3 sarebbe stato ambientato nel mondo di Dormammu, dopodiché Strange avrebbe potuto semplicemente tornare sulla Terra-616, dove presumibilmente sarà ambientato Avengers 5. Ma nessuna di queste ipotesi è stata confermata. Tuttavia, nessuna di queste ipotesi è stata ancora confermata ufficialmente.

Al momento in cui scriviamo sono possibili i seguenti tre eventi:

1 – Doctor Strange 3 arriva prima diAvengers 5 e conduce Strange in quest’ultimo.

2 – Doctor Strange 3 si svolge dopo Avengers 5, dove Strange salta completamente l’evento crossover e si allea con gli Eroi più potenti della Terra direttamente in Avengers: Secret Wars.

3 – Il Dottor Strange si unisce ai nuovi Vendicatori dalla Dimensione Oscura durante Avengers 5. Ma le sue avventure con Clea vengono mostrate in Doctor Strange 3, che arriva dopo Avengers 5ma funge comunque da prequel (in modo simile a come la Marvel ha gestito le timeline di Ant-Man and the Wasp e Avengers: Infinity War).

Al momento Doctor Strange 3 non ha un team di creativi confermato, e il suo futuro nel MCU è ancora confuso.