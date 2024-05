Avengers 5: il film includerà elementi multiversali ma offrirà una storia “più realistica”

Il prossimo grande evento del MCU dei Marvel Studios sarà Avengers 5 e ora potremmo avere un’idea abbastanza precisa di quando la produzione sarà avviata. Un precedente rapporto affermava che le riprese sarebbero iniziate a dicembre, ma secondo l’insider Daniel Richtman, le telecamere non inizieranno a girare prima del gennaio 2025 nel Regno Unito. Nonostante il recente licenziamento di Jonathan Majors, Kang dovrebbe ancora apparire, anche se il personaggio potrebbe non avere più un ruolo così importante nella storia.

Come sappiamo, lo scrittore di Loki Michael Waldron è stato assunto per scrivere una nuova bozza della sceneggiatura, ma i rapporti indicano che gli eventi della seconda stagione di Loki continueranno a influenzare la trama principale, il che significa che Kang rimarrà probabilmente un personaggio secondario. Richtman ritiene però che nei “prossimi mesi” verrà annunciato un nuovo attore per il ruolo del Conquistatore, il che potrebbe far pensare che Kang potrebbe comunque avere ancora qualcosa da dire.

Si ritiene poi che i Marvel Studios siano tornati al tavolo da disegno per quanto riguarda alcuni aspetti della trama principale di Avengers 5, che secondo quanto riferito si concentrerà su una squadra di Eroi più potenti della Terra più piccola di quanto ci si potrebbe aspettare. Anche se il film conterrà probabilmente alcuni nuovi personaggi, i Fantastici Quattro non dovrebbero comparire. Si dice poi che lo studio abbia detto agli attori dei precedenti film sugli Avengers di “liberare la loro agenda”.

Ora, Richtman sostiene che la storia complessiva sarà “più realistica”, in linea con le recenti volontà dei Marvel Studios, anche se il film includerà ancora elementi multiversali. Difficile dire esattamente cosa questo possa comportare, ma è possibile che il film sia ambientato principalmente in un unico luogo, pur presentando varianti di alcuni eroi e cattivi. Ad oggi, permangono dunque numerosi dubbi riguardo questo film, che dovrebbe però arrivare in sala tra esattamente due anni e dunque il tempo inizia a stringersi intorno ai Marvel Studios.