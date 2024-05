Harry Potter: Alfonso Cuarón ha diretto il film dopo che Guillermo del Toro lo ha chiamato “stro*zo arrogante”

Alfonso Cuarón ha rivelato di aver quasi rinunciato a dirigere Harry Potter e il prigioniero di Azkaban del 2004 prima che il suo collega Guillermo del Toro lo facesse ragionare. In occasione del 20° anniversario del terzo film della serie di successo, il regista ha parlato con Total Film, dove ha condiviso la sua reazione all’offerta del lavoro, dato che inizialmente non aveva molta familiarità con il mondo dei maghi. “Ero confuso perché non era assolutamente nel mio radar”, ha detto Cuarón, soprattutto perché il suo progetto prima di Harry Potter era di un genere completamente diverso: il dramma erotico in lingua spagnola Y Tu Mamá También.

“Parlo spesso con Guillermo [del Toro] e un paio di giorni dopo ho detto: ‘Sai, mi hanno offerto questo film di Harry Potter, ma è davvero strano che mi offrano questo’”. Tuttavia, del Toro sapeva quanto fosse massiccio il franchise cinematografico, soprattutto dopo i primi due film di Chris Columbus, così il regista di Hellboy ha dato a Cuarón un consiglio sincero. “Mi ha detto: ‘Aspetta, aspetta, aspetta, hai detto che non hai letto Harry Potter?’. Gli ho risposto: ‘Non credo che faccia per me‘”, ha ricordato il vincitore dell’Oscar a proposito della loro conversazione. “Con un lessico molto forbito, in spagnolo, mi ha detto: ‘Sei uno stro*zo arrogante’”.

David Heyman, produttore di tutti e otto i capitoli di Harry Potter, ha ricordato di aver voluto fare un passo avanti per Il prigioniero di Azkaban. “Avevo visto Y Tu Mamá También, che mi era piaciuto molto, e stranamente ho pensato che sarebbe stato il regista perfetto per il terzo Potter”, ha spiegato Heyman. “Non è quello che alcuni potrebbero pensare”, ha continuato. “Riuscite a immaginare cosa pensavano che avrebbero fatto Harry, Ron e Hermione dopo aver visto Y Tu Mamá También?… Y Tu Mamá parlava degli ultimi momenti dell’adolescenza, mentre Azkaban parlava dei primi momenti dell’adolescenza. Sentivo che avrebbe potuto far sembrare lo spettacolo, in un certo senso, più contemporaneo. E ha portato la sua magia cinematografica”.