Avengers 5: un rumors rivela i 5 personaggi che saranno fondamentali per il film

Un altro giorno, un'altra indiscrezione sugli Avengers! Questa volta, un prolifico scooper sostiene di essere venuto a conoscenza di cinque personaggi del MCU che saranno fondamentali per il film precedentemente noto come La dinastia Kang.

Avengers 5 era precedentemente conosciuto come Avengers: The Kang Dynasty, con il cambio di titolo avvenuto poco dopo che i Marvel Studios hanno deciso di licenziare l’attore Jonathan Majors e togliere l’attenzione da Kang il Conquistatore.

Anche se Kang non sarà dimenticato – una delle sue varianti dovrebbe ancora essere la minaccia principale della Saga del Multiverso – lo scrittore di Loki e Doctor Strange nel Multiverso della Follia Michael Waldron sta ora revisionando la sceneggiatura di Avengers 5, dopo che Jeff Loveness ci aveva provato per primo a scrivere il film.

Quest’ultimo sarebbe stato licenziato dal progetto poco dopo l’uscita del sequel di Ant-Man, mentre il regista di Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli Destin Daniel Cretton è passato a Wonder Man e al sequel di Shang-Chi.

Non si sa molto dei prossimi film sui Vendicatori (il sesto capitolo è ancora intitolato Secret Wars), ma lo scooper @MyTimeToShineH sostiene di aver appreso l’identità di cinque personaggi che saranno fondamentali in questa avventura.

Chi saranno i protagonisti di Avengers 5?

Si tratta di Capitan America (Sam Wilson), Spider-Man, Moon Knight, Hulk e She-Hulk.

Non è stato fornito alcun contesto aggiuntivo, anche se in precedenza è stato riferito che Spidey guiderà la propria squadra in questo film. Il Capitan America del MCU dovrebbe essere assolutamente al centro dell’attenzione, mentre è giunto il momento di riabbracciare Moon Knight dopo il grande cliffhanger di Jake Lockley.

Come può questo film affrontare questo aspetto e il posto di Moony nel più ampio MCU Questo è ancora da vedere. Per quanto riguarda Hulk e sua cugina She-Hulk, non uno ma due supereroi potenti saranno fondamentali per ribaltare le sorti di quella che potrebbe essere un’altra guerra multiversale. Non ci aspettiamo un’altra stagione di She-Hulk: Attorney at Law, quindi il passaggio di Jennifer Walters al franchise degli Avengers è un passo logico.

“È davvero un sistema di classificazione per il pubblico che ci segue“, ha detto l’anno scorso il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige a proposito della Saga del Multiverso. “Serve a tenere traccia di come i pezzi si incastrano al loro posto. Non tutti i film della Saga dell’Infinito si sono concentrati sulle Pietre dell’Infinito o su Thanos, e sarà così anche nel 5 e nel 6. Ma ci stiamo preparando. Ma ci stiamo preparando“.

“Sapete, sto per compiere 23 anni alla Marvel. È un periodo lungo. Non è proprio metà della mia vita, ma è quasi metà della mia vita. [Molti di noi sono insieme da dieci anni o più. E lo facciamo solo perché siamo così entusiasti e innamorati del potenziale di ciò che possiamo fare in futuro“.

“Le trame che si intrecciano attraverso la Fase 5 e 6 fino a Secret Wars e le opportunità che il multiverso offre a livello di narrazione sono un aspetto completamente nuovo del MCU”, ha concluso il dirigente.

Avengers: La Dinastia Kang è attualmente previsto nelle sale il 1° maggio 2026, mentre Avengers: Secret Wars è previsto per il 7 maggio 2027.