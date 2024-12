Ballerina, Ana De Armas spiega come sia diversa dall’assassino di Keanu Reeves

Ana de Armas, interprete di Ballerina, spiega come il suo personaggio sia diverso da quello di John Wick. Ballerina è un film spinoff di John Wick che segue la storia di un’assassina donna di nome Eve Macarro che cerca di vendicarsi per la morte del padre. Mentre John Wick ha già avuto una serie televisiva spinoff con The Continental, Ballerina sarà il primo spinoff cinematografico del franchise, che finora ha incluso quattro film. Ballerina presenta un cast di primo piano che comprende de Armas nel ruolo di protagonista e Keanu Reeves che torna nei panni di John Wick, con un cast di supporto che include Norman Reedus, Ian McShane e Anjelica Houston.

In un’intervista con Collider, de Armas spiega come il suo ruolo di Ballerina si distingua da quello di John Wick. L’attore ha iniziato notando le somiglianze tra Ballerina e il resto del franchise di John Wick, affermando che “ci sono alcuni marchi di fabbrica nello stile dei combattimenti in John Wick”. Tuttavia, ha sostenuto che Ballerina è completamente dal punto di vista di Eve, dimostrando “il background di quell’addestramento che John aveva”. Ha dichiarato chiaramente: “Eve Macarro è Eve Macarro. Non è John Wick”. Guardate la citazione completa di de Armas qui sotto:

Powered by

“Penso che ci siano alcuni marchi di fabbrica nello stile dei combattimenti in John Wick, e cose che fa che sono molto particolari per lui. Ma poiché in questo film vediamo attraverso gli occhi di Eve il background dell’addestramento che John ha avuto, e come questi assassini e ballerine, come queste persone diventano assassini, ci sono alcuni piccoli dettagli che sono gli stessi, ma Eve Macarro è Eve Macarro. Non è John Wick”.

Cosa significa questo per Ballerina

Ballerina sarà diverso da John Wick

La dichiarazione di De Armas su Eve Macarro potrebbe avere più implicazioni per il film spinoff di John Wick di quanto si possa pensare. Sulla base del trailer di Ballerina e delle prime pubblicità, è facile supporre che il film sia semplicemente una versione femminile di John Wick. Tuttavia, se Eve è completamente diversa da John, non sarà così. Questa differenziazione potrebbe essere un cambiamento gradito per alcuni, che potrebbero temere che Ballerina manchi di originalità.

Leggendo tra le righe del commento di de Armas, sembra che la più grande sovrapposizione tra Ballerina e il resto del franchise di John Wick sia lo stile. Anche se le coreografie cambieranno sicuramente sapore senza la regia di Chad Stahelski, il tipo di riprese in stile gun-fu è parte di ciò che ha reso i film di John Wick così iconici e di successo. Il protagonista di Ballerina afferma che ci sono alcuni “marchi di fabbrica nello stile dei combattimenti” nel resto del franchise, indicando che Ballerina cerca di riprendere alcuni elementi stilistici chiave.