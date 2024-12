Barbie: il sequel sarebbe nelle “fasi iniziali” ma Warner parla di report “impreciso”

L’Hollywood Reporter riporta la notizia che Greta Gerwig e Noah Baumbach sono al lavoro su un sequel per Barbie con un’idea già proposta alla Warner Bros. Mentre si dice che sia nelle “fasi iniziali”, si è capito che l’idea della storia ha aperto la porta a un accordo.

Un rappresentante dello studio e un rappresentante dei registi hanno respinto però la notizia. “Non c’è legittimità in questo resoconto”, afferma il rappresentante di Gerwig e Baumbach, mentre un rappresentante della Warner Bros. aggiunge, “il resoconto di THR è impreciso”.

Se si dovesse concludere un accordo, l’attenzione si concentrerebbe sulla stesura di una sceneggiatura e sulla definizione dei programmi per farlo. Baumbach sta lavorando duramente alla post-produzione del suo prossimo film, un progetto di formazione senza titolo e pieno di star per Netflix. Previsto per l’anno prossimo, il film vede protagonisti Gerwig, George Clooney, Adam Sandler, Laura Dern, Billy Crudup, Riley Keough, Jim Broadbent, Patrick Wilson ed Emily Mortimer (che ha co-scritto la sceneggiatura). Nel frattempo, Gerwig è in fase di pre-produzione per preparare il suo film per Netflix, un adattamento di Le cronache di Narnia che la produttrice Amy Pascal ha recentemente descritto come molto “rock and roll“.

Per quanto riguarda Barbie stessa, Margot Robbie è stata la forza trainante nel far decollare Barbie come star e produttrice attraverso la sua etichetta LuckyChap. E mentre il film riceveva consensi dalla critica e dai premi, con otto nomination agli Oscar tra cui miglior film, ha fatto complimenti alla sua regista. “Ha decifrato il codice di questo film, come solo lei poteva”, ha detto Robbie a febbraio. “È una visione così singolare e Greta ha portato così tanta umanità, creatività, ispirazione, magia e gioia a Barbie”.