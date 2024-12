Kieran Culkin: 10 cose che forse non sai sull’attore

Kieran Culkin lavora da oltre trent’anni per il cinema e la televisione e sebbene abbia sempre goduto di una certa popolarità, è solo negli ultimi tempi che ha dimostrato di aver raggiunto una maturità come interprete assolutamente invidiabile. Con la serie Succession, si è infatti distinto come un attore abilissimo nel lavorare sulle sfumature del suo personaggio, cosa che gli sta ora permettendo di poter contare su un più promettente momento d’oro.

I film e le serie TV di Kieran Culkin

1. Ha preso parte a celebri film. L’attore debutta sul grande schermo con Mamma ho perso l’aereo (1990), per poi recitare in Cara mamma, mi sposo (1991), Il padre della sposa (1991), Mamma ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York (1992) e Accerchiato (1993). Ha poi recitato in Il padre della sposa 2 (1995), Basta guardare il cielo (1998), La musica del cuore (1999), Le regole della casa del sidro (1999), The Dangerous Lives of Altar Boys (2002), Igby (2002), Paper Man (2009), con Emma Stone, Scott Pilgrim vs. the World (2010), Margaret (2011), Comic Movie (2013), Quitters (2015) e Wiener-Dog (2016), con Greta Gerwig. Torna poi al cinema con No Sudden Move (2021) di Steven Soderbergh e A Real Pain (2024) di Jesse Eisenberg.

Powered by

2. Ha recitato anche in note serie TV. Oltre al cinema, Culkin è noto anche per alcuni progetti per il piccolo schermo. Ha infatti recitato in alcuni episodi delle serie Magiche leggende (1999), Go Fish (2001), Long Live the Royals (2015) e Fargo (2015). A partire dal 2018 diventa celebre per il ruolo di Roman Roy nella serie Succession, dove recita fino alla conclusione nel 2023, accanto agli attori Brian Cox, Jeremy Strong, Sarah Snooke e Matthew Macfadyen.

3. Ha lavorato come doppiatore. In diverse occasioni, Culkin si è cimentato anche come doppiatore, svolgendo questo ruolo per serie animate come Robot Chicken (2020), The Boys Presents: Diabolical (2022), Solar Opposites (2022), Agent Elvis (2023), Teenage Euthanasia (2023), Scott Pilgrim: La Serie (2023) e The Second Best Hospital in the Galaxy (2024).

Kieran Culkin ha recitato in Home Alone (Mamma ho perso l’aereo)

4. Ha interpretato il cugino di quello che è in realtà suo fratello. Il primo ruolo in un film per l’attore è stato per Mamma ho perso l’aereo. Qui compare nel ruolo di Fuller McCallister, cugino del protagonista Kevin, interpretato da suo fratello Macaulay Culkin. Seppur piccolo, questo ruolo ha permesso a Kieran di ottenere una certa fama. Una curiosità legata alla sua partecipazione al progetto è che durante la scena del combattimento a cena è stata usata una sedia di gomma per spaccare la faccia al giovane attore contro il muro.

Kieran Culkin in Succession

5. È stato preso in considerazione per un altro ruolo. Nella serie Succession Culkin interpreta Roman, uno dei quattro figli dell’anziano Logan e in lizza per la sua eredità. Tuttavia, inizialmente la produzione voleva che Culkin leggesse per la parte del cugino Greg. Lui, però, da subito non si sentì adatto alla parte e ha dunque optato per Roman, convincendo i produttori ad assegnargli quel ruolo, mentre quello di Greg è andato a Nicholas Braun.

6. Ha vinto importanti riconoscimenti. Per la serie Succession, dopo due candidature come Miglior attore non protagonista in una serie drammatica agli Emmy, nel 2023 Culkin ha infine il prestigioso vinto il premio ma nella categoria Miglior attore protagonista in una serie drammatica. Sempre per la serie, nel corso degli anni, ha vinto due Critics Choice Awards, due Screen Actors Guild Awards e un Golden Globe dopo tre candidature.

Kieran Culkin ed Emma Stone

7. Ha avuto una breve relazione con l’attrice e oggi sono grandi amici. Nel 2009 sul set di Paper Man l’attore conosce Emma Stone, con la quale instaura una breve relazione tra il 2010 e il 2011. Ripensando a quel periodo, Culkin ha dichiarato: “È buffo anche solo dire ‘ex’. Per me è solo una grande amica mia e di mia moglie. È adorabile e fantastica”. Stone è inoltre tra i produttori di A Real Pain, nuovo film con protagonista Culkin, il quale ha raccontato che quando ha valutato l’idea di lasciare il progetto, l’amica ha trovato il modo di convincerlo a rimanere.

Kieran Culkin è il fratello di Macaulay Culkin

8. Suo fratello è il celebre attore-bambino degli anni Novanta. Prima di diventare a sua volta molto famoso e richiesto, Kieran è stato noto come il fratello di Macaulay Culkin, l’attore che negli anni Novanta spopolò grazie a film come Mamma ho perso l’aereo, il suo sequel Mamma ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York e Richie Rich – Il più ricco del mondo. I due fratelli si portano due anni di differenza, dato che Macaulay è nato nel 1980.

Gli altri fratelli e sorelle di Kieran Culkin

Oltre a Macaulay, Kieran ha anche altri 5 fratelli: Shane (1976), Dakota (1979-2008, morta travolta da una macchina mentre passeggiava), Quinn (1984), Christian (1987) e Rory (1989). Quest’ultimo è a sua volta divenuto un attore, visto nei film Richie Rich – Il più ricco del mondo, Scream 4 e Bullet Head. Rory ha inoltre interpretato la versione più giovane del personaggio di Kieran in Igby.

Kieran Culkin ha una moglie?

9. È molto riservato. Culkin ha sempre fatto in modo che la sua vita fuori dal lavoro rimanesse privata. Non ci sono dunque molte informazioni sulla sua sfera famigliare, ma sappiamo però che ha sposato nel 2013 la ex top model Jazz Charton. I due, oggi ancora insieme, hanno poi avuto due figli: Kinsey Sioux, nata il 13 settembre 2019 e Wilder Wolf, nato il 17 agosto 2021.

L’età e l’altezza di Kieran Culkin

10. Kieran Culkin è nato il 30 settembre 1982 a New York, New York, Stati Uniti. L’attore è alto 1,68 metri.

Fonti: IMDb, Buzzfeed