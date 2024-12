Voltron: iniziate le riprese del film live action con Henry Cavill

Un grande aggiornamento è stato dato per il prossimo adattamento live-action di Voltron. Le riprese del film di fantascienza, interpretato dall’icona di Superman Henry Cavill e dal nuovo attore Daniel Quinn Toye, sono ufficialmente iniziate. Sebbene non sia ancora stata annunciata una data di uscita, il film ha già trovato il suo cast e sarà distribuito da Amazon MGM Studios.

L’annuncio è stato dato su Instagram, tramite l’account ufficiale di Voltron e il produttore Bob Koplar, con una semplice didascalia che recita “Cameras are rolling”. Quando un fan ha chiesto se ci fosse una data di uscita prevista, l’account ufficiale di Voltron ha risposto dicendo che l’avrebbero condivisa quando si sarebbero sentiti pronti, dato che la produzione è appena iniziata e non volevano affrettare le cose. Nel frattempo, Amazon MGM Studios ha risposto al post con “Siamo prontissimi”, insieme a molti fan, alcuni dei quali hanno pensato che il progetto fosse uno scherzo. Secondo Screen Queensland, la produzione avverrà sulla Gold Coast in Australia.

Il film live-action di Voltron sarà diretto da Rawson Marshall Thurber, noto per i suoi lavori in We’re the Millers, Central Intelligence e Red Notice. Nel cast del film figurano anche Alba Baptista (Warrior Nun), Sterling K. Brown (Black Panther), Rita Ora (Descendants: The Rise of Red), John Kim (9-1-1), Laura Gordon (Winners & Losers), Tim Griffin (Missing), Samson Kayo (Our Flag Means Death) e Tharanya Tharan. Al momento in cui scriviamo, non sono ancora stati rivelati tutti i dettagli della trama.

‘Voltron’ non è l’unico progetto a cui Henry Cavill sta lavorando

Cavill è diventato un uomo impegnato, soprattutto da quando non fa più parte del DCU dopo che James Gunn ne ha preso il posto. Non fa più parte nemmeno della serie The Witcher di Netflix. Un progetto di rilievo in cui è coinvolto è un adattamento live-action di Warhammer 40.000, che ha rivelato un accordo tra Amazon e Games Workshop. Non sono ancora stati forniti dettagli sulla data di inizio della produzione e non è ancora stata annunciata una lista ufficiale del cast. Altri film in cui l’attore dovrebbe apparire sono In The Grey di Guy Ritchie, Enola Holmes 3 e Highlander, solo per citarne alcuni.

Il 2024 è stato pieno di sorprese per i fan di Cavill. L’attore è apparso in una manciata di film, come Argylle e The Ministry of Ungentlemanly Warfare. Ma il suo ruolo più importante di quest’anno è stato un cameo a sorpresa in Deadpool & Wolverine, dove ha interpretato una variante di Wolverine, The Cavillrine.

Il film di Voltron non ha ancora annunciato una data di uscita. Fino ad allora, è possibile guardare l’ultima serie animata di Voltron, Voltron: Legendary Defender, in streaming su Netflix.