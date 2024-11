Black Panther 3: Denzel Washington conferma che Ryan Coogler sta scrivendo un ruolo per lui

Denzel Washington ha rivelato di essere stato inserito nel cast del prossimo Black Panther 3. Mentre i Marvel Studios amano tenere segreti questi casting di peso fino alla fine, l’attore di The Equalizer ne ha parlato casualmente in una nuova intervista al Today Show Australia, dove stava promuovendo il suo ultimo film, Il gladiatore II, insieme al collega Pedro Pascal, che interpreterà Reed Richards nel prossimo The fantastici quattro: First Steps e Connie Nielsen, veterana del franchise del Gladiatore.

Il Gladiatore II vedrà Washington nei panni di Macrinus, un ex schiavo che trama per controllare Roma; durante la conversazione, gli è stato chiesto se la pressione di entrare a far parte di un franchise pluripremiato agli Oscar, l’attore ha risposto: “No, no, per me si tratta del regista, soprattutto a questo punto della mia carriera, mi interessa lavorare solo con i migliori. Non so quanti altri film farò, probabilmente non molti”.

Washington ha avuto una lunga carriera con numerosi successi e una manciata di ruoli iconici. La sua incredibile gamma recitativa lo rende adatto a qualsiasi personaggio gli venga presentato.

Washington ha continuato: “Voglio fare cose che non ho mai fatto. Ho interpretato Otello a 22 anni, sto per interpretare Otello a 70 anni e poi farò Hannibal”. Ha continuato a elencare i progetti, aggiungendo: “Ho parlato con Steve McQueen di un film, poi Ryan Coogler sta scrivendo una parte per me nel prossimo Black Panther”. Ha inoltre rivelato che seguirà la produzione di Otello a Broadway con Re Lear e poi “mi ritirerò”.

Cosa sappiamo di Black Panther 3?

Black Panther, con protagonista Chadwick Boseman, ha infranto il soffitto di cristallo per i fan del MCU, ottenendo una nomination agli Oscar. Purtroppo, prima che il secondo film, Wakanda Forever, potesse uscire, Boseman è venuto a mancare e l’attore Letitia Wright, interprete di Shuri, ha dovuto riempire i panni del protagonista. Il film, che ha reso omaggio alla sua star principale, è stato accolto positivamente dai fan di tutto il mondo, e all’epoca il capo della Marvel Kevin Feige ha dichiarato a proposito di un terzo film: “Torno a quello che ho detto quando abbiamo deciso di fare Wakanda Forever dopo aver perso Chad. Questa mitologia, questo insieme e questi personaggi meritano di continuare e continueranno anche dopo che tutti noi ce ne saremo andati, spero, e continueranno per sempre al cinema come hanno fatto i fumetti per più di 50 anni”. Non c’è ancora una data di uscita o una finestra per Black Panther 3. Il Gladiatore 2 arriverà nelle sale il 14 novembre.