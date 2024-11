Andor: la Ribellione è in difficoltà nel nuovo teaser della seconda stagione

A più di due anni dalla première della prima stagione, abbiamo finalmente il primo sguardo alla seconda stagione di Andor. Disney+ ha diffuso il primo teaser della prossima serie, che vede il ritorno di Diego Luna nel ruolo di Cassian Andor, apparso per la prima volta in Rogue One: A Star Wars Story. Nel ruolo di Bix Caleen torna anche Adria Arjona, che ha fatto notizia all’inizio dell’anno recitando al fianco di Glen Powell in Hit Man, attualmente in streaming su Netflix. Il primo teaser della seconda stagione di Andor mostra Cassian e la Ribellione più in difficoltà che mai, con la portata e la spietatezza dell’Impero che crescono di giorno in giorno. È il Luthen Rael di Stellan Skarsgård a ricordare a Cassian che, se vuole vincere, deve diventare il leader di cui il popolo ha bisogno.

Questo primo sguardo alla Stagione 2 di Andor arriva pochi giorni dopo l’annuncio che la seconda stagione sarà trasmessa in anteprima su Disney+ il 22 aprile. Anche se Cassian Andor non era forse il primo obiettivo per uno spin-off agli occhi della maggior parte dei fan di Star Wars , quando Andor ha debuttato nel 2022 è stato un successo immediato. La serie ha raccolto il plauso universale di critica e pubblico, registrando un punteggio quasi impeccabile del 96% da parte della critica e dell’87% da parte del pubblico generale sul sito aggregato Rotten Tomatoes.

Andor è stato lodato per aver dato vita a una storia di Star Wars diversa da qualsiasi altra mai vista prima, con un’immersione profonda nel paesaggio socio-politico e nelle lotte delle persone in tutta la galassia, il tutto racchiuso in un elaborato thriller di spionaggio che non è stato solo un grande show televisivo di Star Wars, ma uno dei migliori show televisivi mai realizzati.

La seconda stagione di Andor sarà diversa dalla prima in un modo importante

La prima stagione di Andor si svolge nell’arco di un anno, ma la seconda stagione di Andor allungherà ulteriormente la storia. La seconda stagione di Andor seguirà Cassian nei quattro anni che precedono gli eventi di Rogue One, con una stagione di 12 episodi suddivisi in quattro puntate da tre episodi che contribuiranno a distribuire la storia. Questo livello di salto temporale può essere difficile da realizzare, ma Andor Stagione 1 ha dimostrato che Tony Gilroy merita la massima fiducia quando si tratta di realizzare la sua visione di Star Wars.

La seconda stagione di Andor debutterà il 22 aprile. Restate sintonizzati su Collider per i futuri aggiornamenti su Star Wars e guardate Andor Stagione 1 su Disney+.