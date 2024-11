The Bear: la “famiglia” è la ricetta del successo nel primo teaser della quarta stagione

L’entusiasmante serie di 2025 show di Disney+ è stata presentata con un recente video che mostra molte serie amate dai fan che debutteranno o torneranno nel corso del prossimo anno. Tra queste c’è il ritorno del beniamino dei premi, The Bear, con il viaggio cupamente comico di Christopher Storer attraverso il mondo del business culinario, affamato di successo, che tornerà per la sua quarta stagione.

Nel teaser, che dura solo una decina di secondi, i fan possono vedere per la prima volta personaggi come Carmy (Jeremy Allen White), Sydney (Ayo Edebiri), Ted (Ricky Staffieri) e, di nuovo in giacca e cravatta nera, il cugino preferito di tutti, Richie (Ebon Moss-Bachrach).

La clip si conclude con il più grande indizio su cosa aspettarsi dalla quarta stagione: Jamie Lee Curtis(Donna), la madre di Carmy, offre un consiglio toccante a Sydney: “A volte la tua famiglia di lavoro è più vicina a te della tua famiglia”. Questo fa seguito al desiderio di Sydney di lasciare l’Orso nella terza stagione, con l’episodio finale che lasciava intendere cosa sarebbe successo in seguito senza mai dare una risposta definitiva. Questa clip suggerisce certamente che sia rimasta o che stia almeno ricevendo consigli da Donna per tornare potenzialmente in cucina e riunirsi con la squadra che le ha dato una casa, seppur disfunzionale.

La quarta stagione di The Bear richiederà un arco narrativo più intenso per Carmy

Il viaggio di Carmy nelle prime tre stagioni di The Bear è stato indulgente, in quanto la sua attenzione ai dettagli e la sua assordante volontà di successo si sono scontrate in modo intelligente con il dolore e il senso di colpa per la perdita del fratello. La terza stagione ha esplorato questo aspetto in modo più intricato rispetto al passato, anche se alcuni hanno sostenuto che verso la fine la storia di Carmy sia passata in secondo piano a favore di altre storie.

In effetti, alcuni si sono sentiti frustrati dall’atteggiamento di Carmy nella terza stagione, che cercava di distruggere tutto ciò che aveva di più caro nella sua vita alla ricerca della perfezione del ristorante. Nella prossima stagione 4, Carmy avrà bisogno di una brusca inversione di rotta: il suo personaggio un po’ cattivo della stagione 3 dovrà tornare a essere il Carmy che abbiamo conosciuto e amato nelle prime due stagioni.