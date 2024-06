Black Panther: Letitia Wright anticipa il ritorno di Shuri nel MCU

La star di Black Panther: Wakanda Forever, Letitia Wright, ha anticipato un suo ritorno nel MCU durante un’intervista rilasciata a The View. La Wright ha inoltre affermato: “Ci sono un sacco di cose in arrivo”. Visto che su Internet circolano voci sulla presenza di più di 60 personaggi in Avengers 5, è possibile che la sua Shuri sia tra questi. Non c’è praticamente modo di far riunire i Vendicatori contro una minaccia che mette in pericolo il mondo senza che Black Panther appaia in qualche modo.

Tuttavia, l’attrice non ha intenzione di far uscire il gatto dal sacco. “Se si tratta di… diciamo… diciamo…“. Wright ha riflettuto prima di andare oltre. “Vorrei continuare con Shuri. È uno dei miei personaggi preferiti, una tale benedizione, onestamente, non scherzo. Le sono così grata“. Ad oggi un Black Panther 3 non è stato annunciato ufficialmente dai Marvel Studios. Infatti, sono stati molto attenti a non dire esattamente cosa sta succedendo al momento con il franchise.

Un’ipotesi interessante potrebbe essere quella di rivedere il personaggio di Wright in Eyes of Wakanda, l’annunciata serie animata della Marvel. Manca circa un mese al Comic-Con di San Diego e questo evento dovrebbe essere l’occasione giusta per portare alcune risposte sulle ultime parti della Fase 5 e 6 della Saga del Multiverso dei Marvel Studios. Quella potrebbe essere dunque una buona occasione per annunciare anche quale sarà il futuro del franchise e dove potremo rivedere Shuri nel MCU.

Cosa c’è nel futuro di Black Panther?

Come già detto, Eyes of Wakanda arriverà su Disney+ quest’anno. Ma, mentre la strada verso Avengers: Secret Wars prosegue, i fan attendono anche un Black Panther 3. Collider ha chiesto a Nate Moore, il produttore della Marvel, quali fossero i piani per un’altra immersione nel mondo di Black Panther già all’epoca dell’uscita di Wakanda Forever. Il dirigente creativo ha risposto che tutto dipende dall’accoglienza dei fan nei confronti del secondo film. Come noto, questo ha ottenuto pareri positivi e ha raggiunto un ottimo incasso, lasciando la porta decisamente aperta per un terzo film.