Le riprese Marvel sono spesso state oggetto di critiche da parte di diversi attori che vi hanno preso parte e Ray Winstone, che ha interpretato il cattivo Dreykov in Black Widow, si è unito al gruppo.

L’approccio del “lo aggiustiamo in post” è stato più volte criticato e ora Winstone, uno degli attori coinvolti nel processo, è effettivamente entrato nei dettagli su cosa questo approccio implichi un danno per il lavoro dell’attore.

Ray Winstone, che è apparso in Black Widow del 2021 nei panni del cattivo Dreykov, il capo dell’organizzazione della Stanza Rossa che ha addestrato le Vedove Nera, tra cui Natasha Romanoff, ha detto a Radio Times del Regno Unito che, sebbene si sia trovato “bene” a lavorare al film, le riprese aggiuntive che sono state necessarie sono state offensive per lui come attore perché coinvolgevano un certo numero di dirigenti che scendevano sul set per indicare quello che non capivano della sua performance. Le riprese si sono concluse nell’ottobre 2019, il film è poi stato visionato dai dirigenti della produzione Marvel, che hanno suggerito le “riprese pianificate aggiuntive” programmate mesi dopo, all’inizio del 2020.

Winstone era così scoraggiato per come sono andate le riprese che ha chiesto alla Marvel di riformulare il suo personaggio perché sentiva che l’essenza di ciò che aveva portato nel film era andata perduta. Ha ceduto per paura di essere portato in tribunale per violazione del contratto, ma i suoi sentimenti erano chiari: il metodo Marvel non è per tutti.

“Andava bene finché non dovevi fare le riprese aggiuntive. Poi scopri che alcuni produttori sono venuti giù, e la tua performance è eccessiva, è troppo forte… Questo è il modo in cui funziona la Marvel. Può essere distruttivo per l’anima perché ti senti come se stessi facendo un ottimo lavoro. In realtà ho detto: “Dovresti riformularlo perché era quello che faceva per me”. E finisci per rifarlo perché sei obbligato a farlo. Altrimenti finisci in tribunale. È come prendere un calcio nelle palle.”