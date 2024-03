Cameron Diaz è in trattative per recitare nella commedia dark Outcome. Il film sarà diretto da Jonah Hill e vedrà Keanu Reeves nel ruolo principale. Reeves interpreta una star di Hollywood di nome Reef che è costretta ad affrontare i suoi problemi ed espiare i suoi errori passati dopo essere stata minacciata con un bizzarro video dal suo passato.

Secondo Apple Original Fims (tramite Variety), Cameron Diaz è ora in trattative per unirsi al cast di Outcome. La natura del ruolo di Diaz non è stata ancora confermata, poiché altri personaggi oltre a Reef non sono stati ancora rivelati. Questa notizia conferma anche il ritorno di Cameron Diaz alla recitazione.

Nel 2018, l’attrice ha fatto notizia annunciando che avrebbe fatto un passo indietro dalla recitazione per concentrarsi sulla sua carriera di autrice e imprenditrice. Non ha avuto un ruolo cinematografico da quando ha interpretato Miss Hannigan nel remake di Annie del 2014. Da allora, è stato annunciato che avrebbe recitato al fianco di Jamie Foxx in Back in Action, in uscita quest’anno. Questi due nuovi ruoli quindi confermano che Diaz sta ufficialmente emergendo dalla pensione.

Outcome riunirà anche Cameron Diaz e Keanu Reeves sullo schermo. L’ultima volta che la coppia ha recitato insieme è stata nella commedia dark del 1996 Due mariti per un matrimonio.