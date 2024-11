Captain America: Brave New World, il regista sarebbe stato sostituito

Captain America: Brave New World ha avuto un viaggio tumultuoso verso lo schermo e, che tutte le voci sui problemi che affliggono la produzione si rivelino accurate o meno, sembra chiaro che i Marvel Studios stiano lottando per realizzare la migliore versione possibile del film.

Tra notizie di un budget in crescita, test-screening deludenti e molti reshoots, il film ha iniziato un’altra tornata di riprese aggiuntive lunedì, e ora sentiamo che un altro regista si è messo dietro la macchina da presa. Secondo alcuni rumors, il regista originale Julius Onah non è più al timone.

“È fuori di testa. Onah manterrà il suo credito alla regia di Brave New World, e si sta comportando bene al riguardo, ma di certo non sarà lui a prendere le decisioni sul film”.

Supponendo che ciò sia esatto, non è chiaro quando Onah sia stato sostituito, ma vale la pena notare che il regista non era presente al D23 o al D23 Brazil quando il film è stato presentato. WOR ritiene tuttavia che abbia ancora intenzione di promuovere il film l’anno prossimo.

L’uscita di Brave New World è prevista tra tre mesi esatti, quindi si presume che questi ultimi reshoots non saranno particolarmente estesi. Ma se la Marvel ha assunto un nuovo regista per supervisionare la produzione da qui in avanti, è difficile immaginare che Anthony Mackie e co. siano tornati sul set per qualche piccolo ritocco. Per il momento si tratta solo di voci, quindi vi terremo aggiornati.

Quello che sappiamo sul film Captain America: Brave New World

Captain America: Brave New World riprenderà da dove si è conclusa la serie Disney+ The Falcon and the Winter Soldier, seguendo l’ex Falcon Sam Wilson (Anthony Mackie) dopo aver formalmente assunto il ruolo di Capitan America. Il regista Julius Onah (Luce, The Cloverfield Paradox) ha descritto il film come un “thriller paranoico” e ha confermato che vedrà il ritorno del Leader (Tim Blake Nelson), che ha iniziato la sua trasformazione radioattiva alla fine de L’incredibile Hulk del 2008.

Secondo quanto riferito, la star di Alita: Angelo della Battaglia Rosa Salazar interpreta la cattiva Diamondback. Nonostante dunque avrà degli elementi al di fuori della natura umana, il film riporterà il Marvel Cinematic Universe su una dimensione più terrestre e realista, come già fatto anche dai precedenti film dedicati a Captain America. Ad ora, Captain America: Brave New World è indicato come uno dei titoli più importanti della Fase 5.