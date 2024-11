Star Wars, Rey apparirà in molti nuovi film; è considerato il “bene cinematografico più prezioso” di Lucasfilm

La scorsa settimana abbiamo appreso che la Lucasfilm sta sviluppando una nuova trilogia di Star Wars, con Simon Kinberg (X-Men: Dark Phoenix) incaricato di scrivere e produrre tutti e tre i film.

Deadline aveva inizialmente affermato che questa nuova trilogia avrebbe continuato la Saga degli Skywalker con gli Episodi 10, 11 e 12, ma da allora sono circolate diverse notizie contrastanti.

EW è intervenuto in seguito, riferendo che “questi film saranno l’inizio di una nuova saga piuttosto che la continuazione dei film numerati di Star Wars”, mentre l’insider Jeff Sneider era più propenso a schierarsi con il report originale, aggiungendo che la Rey di Daisy Ridley sarà “posizionata come l’Obi-Wan della nuova trilogia”.

Ora, THR ha condiviso alcuni aggiornamenti e, che questa nuova trilogia serva o meno come diretta continuazione della saga principale, sembra che Disney e Lucasfilm vedano davvero Rey “Skywalker” come una chiave per il futuro del franchise.

Dove rivedremo Rey nel prossimo futuro?

Secondo gli addetti ai lavori, Rey non dovrebbe apparire solo nella nuova trilogia, ma anche in diversi altri progetti (anche se non è chiaro quali). “È la risorsa cinematografica più preziosa, per certi versi forse l’unica, che Star Wars ha in questo momento ”, ha dichiarato una fonte.

È difficile stabilire dove si collochi il film di Sharmeen Obaid-Chinoy incentrato su Rey – che dovrebbe essere ambientato 15 anni dopo gli eventi de L’ascesa di Skywalker – ma è stato assunto o si sta cercando un nuovo sceneggiatore per sostituire Steven Knight, il che ovviamente suggerisce che il progetto stia ancora andando avanti.

Detto questo, THR parla di “voci nell’underground di Star Wars che parlano di registi in lotta per i personaggi”.

“Rey, la spazzina diventata Jedi interpretata da Daisy Ridley negli ultimi tre episodi, è la chiave della prossima svolta del franchise. Questo potenzialmente mette lo sviluppo della storia della trilogia di Kinberg, per quanto ancora in fase concettuale, in rotta di collisione con il film standalone su Rey che è attivamente in lavorazione con la regista Sharmeen Obaid-Chinoy”.

Ridley ha parlato del suo ritorno nei panni della potente armata della Forza per la prima volta dopo Celebration durante un’intervista a Collider del 2023 .

“Mi stavo cagando addosso prima di salire sul palco, perché nessuno sapeva che l’avrei fatto”, ha detto a proposito della sua apparizione a sorpresa al panel di Celebration. “Nessuno sapeva che sarei andata a Celebration, a parte Kathy [Kennedy] e un paio di persone. Ero così nervosa. Oh, mio Dio. È stata un’accoglienza meravigliosa. Sono molto emozionata. La storia è davvero bella. Sto aspettando di leggere il copione perché, ovviamente, non ho altri aggiornamenti. Non è quello che mi aspettavo, ma sono molto eccitato”.

“Conosco la trama di un film”, ha aggiunto. Questo non vuol dire che sia solo questo, ma è quello che mi è stato detto. E immagino che sarà il prossimo film, credo. Voglio dire, ancora una volta, non so, dopo gli scioperi e tutto il resto, quanto velocemente tutto ricomincerà. Ma sì, per ora conosco la storia di un film e credo che la gente sarà molto eccitata”.

Cosa ne pensate di quest’ultima notizia? Pensate che la Lucasfilm sia saggia nel posizionare Rey come risorsa principale del franchise? Fatecelo sapere nella sezione commenti qui sotto.