Peacemaker 2: rivelata la data di uscita e arriverà prima del previsto e dopo Superman

HBO e Max hanno confermato oggi che la seconda stagione di Peacemaker sarà trasmessa in anteprima nell’agosto 2025. Si tratta di un mese dopo l’arrivo di Superman nelle sale cinematografiche e molto prima di quanto la maggior parte dei fan si aspettasse.

Questo significa che seguiremo la storia di Rick Flag Sr. dal nuovo film dell’Uomo d’Acciaio – dove sappiamo che aiuterà a trattenere l’eroe insieme a Ultraman – direttamente in quella che molti hanno ipotizzato essere una missione di vendetta in Peacemaker. È stato inoltre confermato che la seconda stagione di The Last of Us sarà lanciata la prossima primavera.

Tornando alla serie DC, però, c’è un’enorme quantità di intrighi intorno a ciò che vedremo da Peacemaker quando tornerà. La seconda stagione è stata annunciata prima della formazione dei DC Studios e del reboot del DCU di James Gunn, ma i cambiamenti di continuità significano che il mondo di Christopher Smith si è evoluto un po’ dall’ultima volta che lo abbiamo visto.

Questo confonderà gli spettatori occasionali? A dire il vero, chi ha investito abbastanza da guardare la prima stagione sarà probabilmente in grado di capire cosa sta succedendo nel DCU!

La lavorazione della seconda serie di episodi di Peacemaker è in corso, quindi è probabile che non avremo un primo sguardo fino al prossimo anno. Saremmo scioccati se Superman non avesse una scena post-credits che porta direttamente alla serie. Recentemente è stato rivelato il primo filmato della seconda stagione di Peacemaker. Potete vederlo qui sotto.

Peacemaker, cosa sappiamo sulla seconda stagione

“Peacemaker esplora la storia del personaggio che John Cena riprende all’indomani del film del 2021 del produttore esecutivo James Gunn, Suicide Squad – un uomo irresistibilmente vanaglorioso che crede nella pace ad ogni costo, non importa quante persone debba uccidere per ottenerla!”. I dettagli sulla trama della seconda stagione sono ancora per lo più nascosti, ma probabilmente ruoterà intorno al tentativo di Rick Flag Sr. di vendicarsi per l’uccisione da parte di Peacemaker di suo figlio Rick Jr. (Joel Kinnaman) avvenuta in The Suicide Squad.

Gunn, Peter Safran e Matt Miller sono i produttori esecutivi di Peacemaker. Anche il produttore esecutivo John Cena e il produttore consulente Stacy Littlejohn sono coinvolti nella produzione dello show. La serie, come già riportato, arriverà nella seconda metà del 2025, dopo l’uscita al cinema del Superman di James Gunn

