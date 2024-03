Tim Blake Nelson è uno dei volti più iconici e caratteristici dei grande schermo, e ha collezionato una lunga lista di crediti impressionanti nel cinema e in televisione e lo vedremo presto anche in Captain America: Brave New World. Tuttavia, il suo ultimo progetto, Asleep in My Palm, vede l’attore offrire una delle sue migliori interpretazioni fino ad oggi.

Il film esplora la natura della genitorialità e della classe sociale mentre un padre e una figlia vivono fuori dagli schemi nelle zone rurali dell’Ohio, dove devono affrontare le sfide del risveglio sessuale di lei mentre lui fugge da un passato violento e conflittuale.

Diretto da Henry Nelson e caratterizzato da un’interpretazione straordinaria di Chloë Kerwin, è un film molto speciale che porta i suoi protagonisti, e il pubblico, in luoghi molto inaspettati. Proprio in occasione della presentazione di Asleep in My Palm, Tim Blake Nelson ha avuto modo di parlare anche del suo prossimo ruolo in Captain America: Brave New World, e del suo ritorno nei panni di Samuel Sterns, alias The Leader.

Nelson ha interpretato il personaggio per la prima volta nel film L’incredibile Hulk del 2008, con la scena finale che anticipava la sua trasformazione nell’iconico cattivo dei fumetti. Da allora il personaggio non è più stato visto, anche se un fumetto ha rivelato che Sterns è stato portato nello S.H.I.E.L.D. sotto la custodia di Vedova Nera.

Adesso ci si aspetta che sia lui il grande cattivo di Captain America: Brave New World e parlando con CBM, Nelson ha detto:“Sono davvero emozionato. Mi sono divertito moltissimo a filmarlo, e [io] ho lavorato con il team Marvel e con questo meraviglioso truccatore di nome David Atherton con il quale ho collaborato a una dozzina di film ormai. Penso che le persone saranno piuttosto entusiaste di come appare questo personaggio. E di cosa ha da dire e cosa fa”, ha scherzato. “Tutto il potere allo straordinario team della Marvel.”

Quello che sappiamo sul film Captain America: Brave New World

Captain America: Brave New World riprenderà da dove si è conclusa la serie Disney+ The Falcon and the Winter Soldier, seguendo l’ex Falcon Sam Wilson (Anthony Mackie) dopo aver formalmente assunto il ruolo di Capitan America. Il regista Julius Onah (Luce, The Cloverfield Paradox) ha descritto il film come un “thriller paranoico” e ha confermato che vedrà il ritorno del Leader (Tim Blake Nelson), che ha iniziato la sua trasformazione radioattiva alla fine de L’incredibile Hulk del 2008.

Secondo quanto riferito, la star di Alita: Angelo della Battaglia Rosa Salazar interpreta la cattiva Diamondback. Nonostante dunque avrà degli elementi al di fuori della natura umana, il film riporterà il Marvel Cinematic Universe su una dimensione più terrestre e realista, come già fatto anche dai precedenti film dedicati a Captain America. Ad ora, Captain America: Brave New World è indicato come uno dei titoli più importanti della Fase 5.